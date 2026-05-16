ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ 'ଜନ ନୟାଗନ' ଫିଲ୍ମ ଲିକ୍ ମାମଲା, 3 ଅଟକ

ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ 'ଜନ ନୟାଗନ' ଫିଲ୍ମ ଲିକ୍ ମାମଲା । ଘଟଣାରେ 3ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ।

Published : May 16, 2026 at 2:59 PM IST

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିନେତା ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ 'ଜନ ନୟାଗନ' ଫିଲ୍ମ ଲିକ୍ ମାମଲା । ପୋଲିସ ମାମଲା ସହ ଜଡିତ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାମିଲନାଡୁ ବିପଜ୍ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିବାରଣ ଆଇନ (୧୯୮୨) ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁଣ୍ଡାସ୍ ଆଇନ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଆଧାରରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସେଲଭାମ୍ ଏବଂ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ନାମକ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲିକ୍ ର ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ୱିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।

ଏଚ୍ ଭିନୋଥ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ କେଭିଏନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଜନ ନାୟାଗନ୍ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠାରୁ ନିକଟରୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, କାରଣ ଏହା ବିଜୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ HD-ଗୁଣବତ୍ତା ସଂସ୍କରଣ ଏହାର ଥିଏଟର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲିକ୍ କୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ତାମିଲ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ । ପରେ କେଭିଏନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଚେନ୍ନାଇ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

କାହିଁକି ଗୁଣ୍ଡାସ୍ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ?

ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS), ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ, କପିରାଇଟ୍ ଆଇନ ଏବଂ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆଇନର ବହୁବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲା ସହ ଜଡିତ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅନଲାଇନରେ କପିରାଇଟ୍ ଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ଜଡିତ ଏକ ନେଟୱାର୍କର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଟକ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ସହାୟକ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ଯାହା ଲିକ୍ ହେବାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭିତର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଗୁଣ୍ଡାସ୍ ଆଇନ - ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ବିବେଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟକ ଆଇନ - କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବିଚାର ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ପୋଲିସ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ କଥିତ ପାଇରେସି ଅପରେସନର ପରିମାଣ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବକୁ ବିଚାର କରି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ।

