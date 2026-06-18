ETV Bharat / entertainment

ହମ୍ ଦିଲ୍ ଦେ ଚୁକେ ସନମ୍@27; ହାତେଇଥିଲା 4ଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, ଜାଣନ୍ତୁ ସଲମାନ-ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ନେଇ 10 ରୋଚକ କଥା...

ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ହମ୍ ଦିଲ୍ ଦେ ଚୁକେ ସନମ୍' ଜୁନ୍ 18, 1999 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 27ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି ।ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ରୋଚକକଥା ଜାଣନ୍ତୁ..

27 years of hum dil de chuke sanam
27 years of hum dil de chuke sanam (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 12:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ଅଭିନୀତ କଲ୍ଟ କ୍ଲାସିକ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ରୋମାନ୍ସ 'ହମ୍ ଦିଲ୍ ଦେ ଚୁକେ ସନମ୍' ଆଜି ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ୨୭ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି । ୨୭ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ, ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ସିନେମା ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ସଲମାନ ଖାନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଏବଂ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଅଭିନୀତ ଏହି ସିନେମା ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ, ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚାପର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ କରୁଛି । ଆଜି ବି ଲୋକେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଦିୱାନା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ 4ଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସହ 9ଟି ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ସହ ମୋଟ 34 ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ 10 ରୋଚକ କଥା...

୧. ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ କହିବା ଶୈଳୀ

'ହମ୍ ଦିଲ୍ ଦେ ଚୁକେ ସନମ୍' ବଂଶାଲୀଙ୍କ ଭାବନା, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସିନକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀରେ ବୁଣିବାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଚମତ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବଂଶାଲୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିନେମା ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ।

୨. ଏକ ହିଟ୍ ତ୍ରୀକୋଣୀୟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଫିଲ୍ମ

ନନ୍ଦିନୀ, ସମୀର ଏବଂ ବନରାଜଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ଯାତ୍ରା ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରେମ, ହୃଦୟ ବିଦାରକତା, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ପରିପକ୍ୱତା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଗଭୀରତା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

୩. ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ

ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ନନ୍ଦିନୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ନନ୍ଦିନୀକୁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଚରିତ୍ର କରିଥିଲା ।

୪. ସମୀର ଭାବରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିନୟ

ସଲମାନ ଖାନ ସମୀର ଭୂମିକାରେ ଆକର୍ଷଣ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାର ମିଶ୍ରଣ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ଚରିତ୍ରକୁ ସେହି ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଖେଳୁଆଡ଼ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଗଭୀରତା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ​​ଯେ ସମୀର ସର୍ବଦା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥାନିତ ରହିବେ ।

୫. ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ବନରାଜ ଭୂମିକା

ଅଜୟ ଦେବଗନ ବନରାଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଗଭୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ସଂଯମ, କରୁଣା ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଚରିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅପାର ଭାବପ୍ରବଣ ଗଭୀରତା ଯୋଡିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ ।

୬. ସଂଗୀତ ଯାହା ଆଜି ବି ହିଟ୍

"ତଡ଼ପ ତଡ଼ପ," "ଆଙ୍ଖୋଁ କି ଗୁସ୍ତାଖିଆଁ," "ଚାନ୍ଦ ଛୁପା ବାଦଲ ମେଁ," ଏବଂ "ଢୋଲି ତାରୋ" ପରି ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ବି ବଲିଉଡର ସଙ୍ଗୀତ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ରହିଛି ।

୭. ସାଂସ୍କୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହାନ ସିନ୍

ଜୀବନ୍ତ ଗୁଜରାଟୀ ପରମ୍ପରା, ଭବ୍ୟ ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୋଷାକ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେଟ୍ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେମ୍ ବଂଶାଲୀଙ୍କ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ବିବରଣୀ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

୮. ଏକ କଲ୍ଟ କ୍ଲାସିକ୍ ଯାହା ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା

ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଫଳତା ଥିଲା ତାହା ସମୟ ସହ ଏକ କଲ୍ଟ କ୍ଲାସିକ୍ ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କାହାଣୀ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଅତିକ୍ରମ କରିଆସିଛି; ଆଜି ମଧ୍ୟ, ନୂତନ ଦର୍ଶକମାନେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ।

9. ଏକ ପୁରସ୍କାର-ବିଜେତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ଅପାର ପ୍ରେମ ପାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା ​​- ଚାରୋଟି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ବହୁବାର ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ସମେତ - ଏହାର ସମୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥିଲା । ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ସର୍ବୋତ୍ତମ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା ।

10. ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଐତିହ୍ୟ

ରିଲିଜ ପରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରହିଛି । ହମ୍ ଦିଲ୍ ଦେ ଚୁକେ ସନମ୍ ଏହାର ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଚମତ୍କାର ସଙ୍ଗୀତ, ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ ଏବଂ ସିନେମା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖାଯାଏ । ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଉପରେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ଏହାର କାଳଜୟୀ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ପ୍ରମାଣ ।

27 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ 'ହମ୍ ଦିଲ୍ ଦେ ଚୁକେ ସନମ୍' କେବଳ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତା । ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ, କାଳଜୟୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀଙ୍କ ଦକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସହିତ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲଗନ@25; ନୂଆ ଲୁକରେ ସଲମାନ-ଆଶ୍ଟର୍ଯ୍ୟ କରୀନା, ବଲିଉଡ ରିୟୁନିଅନ ଦେଖି ପିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ

ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସଲମାନ, 'କାଲା ହିରନ୍' ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆବେଦନ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

HUM DIL DE CHUKE SANAM 27 YEAR
SALMAN KHAN AND AISHWARYA RAI FILM
ହମ୍ ଦିଲ୍ ଦେ ଚୁକେ ସନମ୍
ସଲମାନ ଖାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଫିଲ୍ମ
HUM DIL DE CHUKE SANAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.