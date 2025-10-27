'ମୋହବତେଁ'; ସେଟରେ ଚାଲିଥିଲା ଶାହାରୁଖଙ୍କ ରାଜ୍, ବିଗ ବି ନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ, ଏମିତି ପାଇଥିଲେ ଅଫର୍
'ମୋହବତେଁ' ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ? ଏମିତି ମିଳିଥିଲା ଅଫର୍ । ଏହି ସମୟରେ ସେଟରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ରାଜ୍ ଥିଲା । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ପଛର ଅକୁହା କଥା..
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସଂଗୀତିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ମୋହବତେଁ' ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ୨୫ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜିମି ଶେରଗିଲ, ଉଦ ଚୋପ୍ରା, ଜୁଗଲ ହଂସରାଜ, ଶମିତା ସେଟ୍ଟୀ, ପ୍ରୀତି ଝାଙ୍ଗିଆନି ଏବଂ କିମ୍ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନୂତନ ମୁହଁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କେବଳ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ସେତେବେଳେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ମୂଳତଃ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ? ଏଥିସହ ଏହି ସମୟରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ରାଜ୍ ଥିଲା । ସେଟରେ ବିଳମ୍ୱ ନେଇ ବିଗ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲେ ଆଉ ମିଳିଥିଲା ଏହି ଉତ୍ତର ।
'ମୋହବତେଁ' କିଛି ଅକୁହା କଥା
ଅମିତାଭଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏମିତି ଅଫର୍
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏକ ସମୟରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ବଲିଉଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବିଗ୍ ବି ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ବିଗ ବି ଯଶ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ୟଶ ଚୋପ୍ରା ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁକୂଳ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ପାଇଁ ବୋମାନ ଇରାନୀଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କଥାରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଏହି ଭୂମିକା ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅଫର୍
ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଫିଲ୍ମ 'ମୋହବତେଁ'ରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ପଢି ନଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ରାଜ ଆର୍ଯ୍ୟନ ମାଲହୋତ୍ରା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ । ଶମିତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କାଜୋଲଙ୍କୁ ଏବଂ କିମ୍ ଶର୍ମାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କରିସ୍ମା କପୁରଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରୀତି ଝାଙ୍ଗିଆନିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସମୀରା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ।
ଫିଲ୍ମରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା କ୍ୟାମିଓ ହେଲେ ପ୍ରଶଂସା ପରେ ବଢିଲା ରୋଲ୍
ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଫିଲ୍ମ ଟ୍ରେଲରରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା, କାରଣ ଦର୍ଶକ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ କାଜୋଲ କିମ୍ବା ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବେ । ଫିଲ୍ମରେ ସମସ୍ତ 6 ଜଣ ନବାଗତ କଳାକାର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ଭୂମିକା କେବଳ କ୍ୟାମିଓ ଭୂମିକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କରିଥିଲା ଦମଦାର ରୋଜଗାର
"ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ" ପରେ ଏହା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜିମି ଶେରଗିଲଙ୍କ ସହିତ ଉଦୟ ଚୋପ୍ରା, ଜୁଗଲ ହଂସରାଜ, ପ୍ରୀତି ଝାଙ୍ଗିଆନି, କିମ୍ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶମିତା ସେଟ୍ଟୀ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ମୋହବତେଁର ବଜେଟ୍ ₹୧୩-୧୮ କୋଟି (୧୩୦-୧୮୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ଥିଲା, ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ₹୯୦ କୋଟି (୯୦୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ଆୟ କରିଥିଲା ।
ଶାହାରୁଖ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏହା ଶୁଣିଥିଲେ ବିଗ ବି
ଫିଲ୍ମ 'ମୋହବତେଁ'ର ସେଟରେ ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଅମିତାଭ ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, "ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ, ଏବଂ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।" ଆଦିତ୍ୟ ଆହୁରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ମୁଁ ତୁମର ବାପାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ତୁମକୁ ଫିଲ୍ମରେ କାଷ୍ଟ କରିଥିଲି; ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ବୋମନ ଇରାନୀଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ।"
