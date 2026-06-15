ETV Bharat / entertainment

'ଲଗନ'୨୫ ବର୍ଷ; ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି 'ଗୋରୀ ମେମ' ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଚେଲ ସେଲି, ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ବାଣ୍ଟିଲେ ଅନୁଭୂତି

'ଲଗନ'ରେ ଗ୍ରେସି ସିଂ ଏବଂ ରାଚେଲ ସେଲି ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଉଭୟ ଚରିତ୍ର 'ଭୁବନ'କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ।୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ଏପରି ଦେକାଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ।

RACHEL SHELLEY AFTER 25 YEAR
RACHEL SHELLEY AFTER 25 YEAR (FILM POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 5:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମୀର ଖାନ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ଗୋୱାରିକରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଲଗନ' ଆଜି ୧୫ ଜୁନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ପୁରିଛି । ୧୫ ଜୁନ୍ ୨୦୦୧ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଲଗନ' ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି । ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଫିଲ୍ମର କୌଣସି ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନେମାଟି ମନକୁ ଫେରିଯାଏ । ଦର୍ଶକମାନେ ଭାରତୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମରେ ବିଦେଶୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଭୁଲି ନାହାଁନ୍ତି । ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଜଣ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ବିଦେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଚେଲ ସେଲି । ରାଚେଲ 'ଲଗନ' ରେ ଏଲିଜାବେଥ ରସେଲ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 'ଗୋରି ମେମ୍' ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । 'ଲଗନ' ର ୨୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ରାଚେଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମଗ୍ର ଟିମ୍ କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସ୍ମୃତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ସେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ।

୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି

ରାଚେଲ୍ ସେଲି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ୍ । ସେ ଅସ୍କାର-ନୋମିନେଟେଡ୍ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ 'ଲଗନ୍' (2001) ରେ ଏଲିଜାବେଥ୍ ରସେଲ୍ ('ଗୋରି ମେମ୍') ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । 'ଲଗନ୍' ସମୟରେ ରାଚେଲ୍ 32 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ 56 ବର୍ଷ ବୟସର । ଫିଲ୍ମର 25ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, "ନମସ୍କାର, ମୁଁ 'ଲଗନ୍' ର 25ତମ ବାର୍ଷିକୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସଫଳତା । ଏହା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ । କେତେବେଳେ ଏହା ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ପରି ଲାଗେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ, ଏହା ଜୀବନକାଳ ପୂର୍ବ ପରି ଲାଗେ । ତେଣୁ, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଥିବା ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏତେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।"

ରାଚେଲ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ - କଳାକାର ଏବଂ କ୍ରୁ - ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ - ଏହାକୁ ଦେଖି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏତେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରି - ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ଆମକୁ - ମୋତେ - ଏହି ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ; ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ସହିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।"

ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲେ ସ୍ମାରକୀ

ରାଚେଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟର ଭୁଜରେ 'ଲଗନ' ଫିଲ୍ମର ଶେଷ ଦିନର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ମାରକୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର କଳାକାର ଏବଂ କ୍ରୁର ଅନେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦସ୍ତଖତ ଏକ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ଦିନ ଥିଲା । ଅନେକ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର । ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବି, ଯେପରି ମୁଁ 'ଲଗନ'କୁ ପାଳନ କରେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲଗନ@25; ନୂଆ ଲୁକରେ ସଲମାନ-ଆଶ୍ଟର୍ଯ୍ୟ କରୀନା, ବଲିଉଡ ରିୟୁନିଅନ ଦେଖି ପିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ

ଜୁନ ୨୫ରୁ ୨୮ ତୃତୀୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କୃତ ଫିଲ୍ମ ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ

ପରଦାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ 'ଛକି ଶୂନ'; 'ରାବଣ'କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଝଲକ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

25 YEARS OF LAGAAN
GORI FAM ACTRESS RACHEL SHELLEY
ରାଚେଲ ସେଲି
ଲଗନ
RACHEL SHELLEY AFTER 25 YEAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.