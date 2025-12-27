ETV Bharat / entertainment

ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିବ '2026'; 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ରୁ 'ଲ୍ଯାଣ୍ଡଫଲ୍'...ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବ ଏହି ସବୁ ହାଇବଜେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ

ଓଡ଼ିଆ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ '2026' ରହିବ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା । ରିଲିଜ ହେଉଛି ଅନେକ ହାଇବଜେଟ୍ ଓଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ । କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଓ କେତେ ବଜେଟ ସହ ଆସୁଛି ? ପକାନ୍ତୁ ନଜର..

2026 UPCOMING ODIA FILMS
2026ରେ ରିଲିଜ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମସ (film posters)
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2025ରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ସେ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ହେଉ ଅବା 'ଅନନ୍ତା' ଅବା 'ଚାରିଧାମ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କରିଥିଲା ରାଜ୍ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏବଳି ନୂଆ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଥିଏଟର ମୁହାଁ ହେବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସ୍ଥିତି ବି ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି 202 ନୂଆ ବର୍ଷ । 2025 ପରି 2026 ମଧ୍ୟ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଓ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ । ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ହାଇବଜେଟ୍ ଓଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ । ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଭବ ଓ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି । ଯାହାର ବଜେଟ୍ 5-10 କୋଟି ହେବ । ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଓ କେତେ ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ?

୨୦୨୬ ରେ ନୂଆ ଆଶା ଓ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସହ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡିଆ ସିନେମାରେ ହଲ ରୁ ପ୍ରଯୋଜକ ପଇସା ପାଉନଥିବା ଚିନ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୬ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ ଅଣ୍ଟା ଭିଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି, ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 2026ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ରାବଣ ଓ ଛକି ଶୂନ' ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ', ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ 'ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍' ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାର ଅଛି । ବାବୁସାନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ ଏବେ ଯାଏଁ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ ୬ରୁ ୮କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସହ ପାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରିଲିଜ ହେବାର ରହିଛି । ତେଣୁ ୨୦୨୬ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବ ବୋଲି କହିହେବ ।

2026ରେ ଆସୁଛି ଏହି ସବୁ ଫିଲ୍ମ:

2026 release odia films
2026ରେ ଆସୁଛି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମସ (ETV Bharat Odisha)

'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ': 'କର୍ମ' ଦମଦାର ସଫଳତା ପରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ (2026) ଜାନୁଆରୀରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଏହାର ବଜେଟ 2.5ରୁ 3 କୋଟି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ, ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି ।

ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ:

ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍: ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ମେ 14, 2025ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା । 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବ ବିଶାଳ ସେଟ୍, ଆନିମେସନ ଭିଜୁଆଲ ଇଫେକ୍ଟସର ଉପଯୋଗ । ଏହା ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହେବ । ଆନିମେଶନ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ । ଯାହା 2026ରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ପିକ୍ସେଲ ମୁଭିସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । 'ଦମନ' ପରି ଏକ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଡି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ଓ ବିଶାଲ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟାସ୍ନାତା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଦେଖୁଥିବା ଓଡିଶା "କେବେ ହାରିନି କି ହାରିବନି" ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ରହିଛି ।

ବାଘୁଣୀ: ସେହିପରି ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫିଲ୍ମ 'ବାଘୁଣୀ-ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଇକ ଏ ଟାଇଗର' ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା 78ତମ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ପେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମେ 17 ତାରିଖରେ ମୋଶନ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଏଠାରେ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । 'ବାଘୁଣୀ' ଫିଲ୍ମକୁ ଅନ୍ତଃର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିକାଶ ନିଗମ (NFDC), ଗ୍ଲୋକାଲ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ୟୁକେ ଲିମିଟେଡ୍, ସିନେମା୪ ଗୁଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଥ ପଣ୍ଡା, ପୃଥୁଲ କୁମାର ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ:

'ଛକି ଶୂନ': 'ଛକି ଶୂନ' ଫିଲ୍ମ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓ ଏସଏମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସ ପଡିହାରୀ । ସେ ହିଁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ନବୀନ ଭଣ୍ଡାରୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ ଅନୁଭବ । ଅନୁଭବ ସମେତ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସମ୍ୱାନା ମହାନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତି, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସୁକୁମାର ଟୁଡୁ, ସୁକାନ୍ତ ରଥ, ନିତୁ ସିଂ, ବିଜିନୀ ମିଶ୍ର, ଉଦିତ ଗୁରୁ, ତାପସ ସରଗରିଆ, ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ବିନ୍ଦୁ, ରାକା, ଦିପୁ, ସୁଜିତ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନତିବା ବେଳେ 2026ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।

'ରାବଣ': ସେହିପରି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ରାବାଣ' ବି ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଆସୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 1ରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ ପ୍ରାୟ 4-5 କୋଟି ହେବ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୀରେନ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଓମ ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ । ଏଥିସହ କାହଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଗୃତି । 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ସେହିପରି ବାବୁସାନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ ଏବେ ଯାଏଁ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ ୬ରୁ ୮କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏଥିସହ ଅଭିନେତା ସ୍ୱରାଜ ବାରିକଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା 2026ରେ ହିଁ ଘୋଷଣା ହେବ । ସେହିପରି ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବି ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ବା ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ନେଇ "ମେହେର ମୁଣ୍ଡା" ସହ ନୟାଗଡରେ ଘଟିଥିବା ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ "ପରୀ" ଚଳଚିତ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା 2026ରେ ହିଁ ହେବ ।

