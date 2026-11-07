କପିଲ ଶର୍ମା କାଫେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା, 2 ଗିରଫ
କପିଲ ଶର୍ମା କାନାଡ଼ା କାଫେରେ ଗତବର୍ଷ ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରେ ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା; ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରେସ୍ତୋରାଁଟି ଖୋଲିବା ପରଠାରୁ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 1:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କପିଲ ଶର୍ମା କାନାଡ଼ା କାଫେରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା । ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ କାନାଡ଼ାରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯାଇଛି । ଦୁଇ ଅଭିୟୁକ୍ତ ହେଲେ ପରଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ସବୀର ଖାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ୨୨ ବର୍ଷ ।
ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଖୋଲିବା ପରଠାରୁ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୬, ୨୦୨୫ ରେ ସରେ ସ୍ଥିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ରୟାଲ କାନାଡିଆନ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ପୋଲିସ୍ (RCMP) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜଣାଇଛି ଯେ, ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ପରଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ସବୀର ଖାନ ନାମକ ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ । RCMP କହିଛି, "ଅକ୍ଟୋବର ୧୬, ୨୦୨୫ ରେ, ୧୨୦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ୮୪୦୦-ବ୍ଲକ୍ରେ ଥିବା ଏକ କାଫେରେ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ରେସ୍ତୋରାଁଟି ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆହତ ହୋଇନଥିଲେ ।"
ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ, ସରେ ସ୍ଥିତ ଏକ ବାସଗୃହରେ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ତାରିଖର ଘଟଣା ପାଇଁ ଉଭୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅବହେଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖର ଘଟଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯାଇଛି ।
RCMPଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ BC ଆଦାୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଉଭୟ ତଦନ୍ତ ପରିଚାଳନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଲୋୟର ମେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ଅପରେସନ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହାୟକ ଜିଲ୍ଲା କମାଣ୍ଡର, ମୁଖ୍ୟ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡଙ୍କନ ପାଉଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଗତ ବର୍ଷ ଧରି କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁବିଧ ନ୍ୟାୟିକ ଅନୁମୋଦନ, ସନ୍ଧାନ ୱାରେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣର ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଆଦାୟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିଂସାରେ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, ଯଦିଓ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ।ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରେ, ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ କାଫେ ପୁଣି ଖୋଲିଥିଲା । ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କପିଲଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗୁଳିଚାଳନା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି ।
ଘଟଣା ନେଇ କପିଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । କପିଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ପଛର କାହାଣୀ ଜାଣିହୁଏ ନାହିଁ । ସେ କହିଥିଲେ,"ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଠାକାର ନିୟମ ଏବଂ ପୋଲିସର ଏପରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାମଲା ଘଟିଥିଲା, ଏହା କାନାଡା ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଟ୍ ପରେ, ଆମେ କାଫେରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲୁ । ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି, ଆମେ ଏହା ପଛର କାହାଣୀ ଜାଣିହୁଏ ନାହିଁ । ମୁଁ କାନାଡାରୁ ଅନେକ ଫୋନ୍ ପାଇଲି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ଘଟୁଛି । କିନ୍ତୁ ମୋ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଏହା ଖବର ପାଲଟିଗଲା । ଏବେ ସେଠାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶରେ କେବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ । ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହର ନାହିଁ ।''