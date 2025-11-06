ବିଗ ବିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ '୧୨୦ ବାହାଦୂର'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍, ମେଜର ଶୈତାନ ସିଂଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଫରହାନ ଅଖତର
ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ "୧୨୦ ବାହାଦୂର"ର ଟ୍ରେଲର ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ହେବ । ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2025 at 3:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫରହାନ ଅଖତର ଏବଂ ରାଶି ଖନ୍ନାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକ "୧୨୦ ବାହାଦୁର"ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ୧୯୬୨ ରେଜାଙ୍ଗ ଲା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରକୃତ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଟ୍ରେଲରଟି କେବଳ ପ୍ରଚାରକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ "୧୨୦ ବାହାଦୁର"ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାପସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, "ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯାହା ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ।
'୧୨୦ ବାହାଦୂର' ଟ୍ରେଲର
ଟ୍ରେଲରଟି ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଭଏସ୍ ଓଭର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ୧୯୬୨ର କଳା ଦିନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ୧୨୦ ଜଣ ସାହସୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା । ଭଏସ୍ ଓଭର ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୧୨୦ ଜଣ ସାହସୀ ସୈନିକଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ, ଶୈତାନ ସିଂହ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଫରହାନ୍ ଖାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଝଡ଼ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ ।
ଏହି ସମୟରେ, ରାଶି ଖନ୍ନାଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ଫିଲ୍ମରେ ସୈତାନ ସିଂ ଭାଟିଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ମହିଳା ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ଶୈତାନ ସିଂହ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ପଚାରନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବି ତୁମେ କ'ଣ କହିବ?" ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, "ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ କରି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ।" ଟ୍ରେଲରଟି ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରେ । ଟ୍ରେଲରଟି ତା'ପରେ 3,000 ଚୀନ୍ ସୈନିକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଶୈତାନ ସିଂ ତାଙ୍କର 120 ସୈନିକଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଟ୍ରେଲରଟି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଶୀତଳ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
'୧୨୦ ବାହାଦୂର' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, '୧୨୦ ବାହାଦୂର' ରଜନୀଶ ଘାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଯେତେବେଳେ ଏହା ରିତେଶ ସିଧୱାନୀ-ଫରହାନ ଅଖତର (ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ) ଏବଂ ଅମିତ ଚନ୍ଦ୍ର (ଟ୍ରିଗର ହାପି ଷ୍ଟୁଡିଓ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ଫିଲ୍ମରେ ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ସହିତ ରାଶି ଖନ୍ନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମଟି ଲଦାଖ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଫିଲ୍ମ '୧୨୦ ବାହାଦୂର' ୨୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ