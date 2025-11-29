ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ '୧୨୦ ବାହାଦୂର' ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଫରହାନ
'୧୨୦ ବାହାଦୂର' ବୀର ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 3:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରିଗର ହାପି ଷ୍ଟୁଡିଓର ୱାର ଫିଲ୍ମ '୧୨୦ ବାହାଦୂର' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହାର ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ସହ ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଫରହାନ ଅଖତର ।
We express our sincere gratitude to the Hon’ble Chief Minister of Rajasthan,@BhajanlalBjp ji, for this gesture that honours Major Shaitan Singh Bhati (PVC) and the extraordinary courage of every soldier of Charlie Company.#120Bahadur— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) November 28, 2025
हम राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री… pic.twitter.com/TZXvTTkub1
ଫରହାନ ଅଖତର ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆମର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଯାହା ମେଜର ଶୈତାନ ସିଂହ ଭାଟି (ପିଭିସି) ଏବଂ ଚାର୍ଲି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସାହସକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରେ ।"
୧୨୦ ବାହାଦୂର ହେଉଛି ବୀର ସୈନିକଙ୍କ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ବାହିନୀର ସାମ୍ନା କରିଚାଲିଥିଲେ । ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ । ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରାଯାଉଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ, ଏହାକୁ ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରାଯାଇଛି ।
୧୨୦ ବାହାଦୂର ୧୯୬୨ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରେଜାଙ୍ଗ ଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ୧୩ତମ କୁମାଉନ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟର ୧୨୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ଅପାର ସାହସିକତାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଫରହାନ୍ ଅଖତର ମେଜର ଶୈତାନ ସିଂହ ଭାଟି, ପିଭିସି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ଫିଲ୍ମର ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଟଳ ଧାଡି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ: "ଆମେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ ।"
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରଜନୀଶ 'ରେଜି' ଘୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରିତେଶ ସିଧୱାନୀ, ଫରହାନ ଅଖତର (ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ) ଏବଂ ଅମିତ ଚନ୍ଦ୍ରା (ଟ୍ରିଗର ହାପି ଷ୍ଟୁଡିଓ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ