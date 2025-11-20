ଥଣ୍ଡାରେ ଏମିତି ସୁଟିଂ '୧୨୦ ବାହାଦୂର' ଫିଲ୍ମ, ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା BTS ଭିଡିଓ
ଲେହର ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ '୧୨୦ ବାହାଦୂର' ସୁଟିଂ ହୋଇଛି । ଯାହାର BTS ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ପକାନ୍ତୁ ନଜର,
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରିଗର ହାପି ଷ୍ଟୁଡିଓର ଫିଲ୍ମ '120 ବାହାଦୂର' ଆସନ୍ତାକାଲି, ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଟିଜର ଏବଂ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେବା ସହ, ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲର ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଏକ ସାହସିକ, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଶୁଣା ସିନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ 120 ଜଣ ସାହସୀ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ 3,000 ଚୀନ୍ ସୈନିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂର ଏକ BTS ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଟିମ୍ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କରିଥିବା କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
120 ବାହାଦୂର ପାଇଁ BTS ଭିଡିଓ ଟିମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟିମ୍ ଲେହର ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡାରେ ଏହାର ସୁଟିଂ କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାଲି ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ କାମକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥିଲା । ଟିମ୍ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତୁଷାରପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ବାହାନା ବିନା ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା । କଳାକାରମାନେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଥାଆନ୍ତେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପରଦା ପଛରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ମଜାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
ଫିଲ୍ମ "୧୨୦ ବାହାଦୂର" ୧୯୬୨ ଯୁଦ୍ଧରେ ରେଜାଙ୍ଗ ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ୧୩ତମ କୁମାଉନ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟର ୧୨୦ ସୈନିକଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସାହସିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଫରହାନ୍ ଅଖତର ମେଜର ଶୈତାନ ସିଂହ ଭାଟି (ପିଭିସି) ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ସାହସିକତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ । '୧୨୦ ବାହାଦୂର' ରଜନୀଶ 'ରେଜି' ଘାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରିତେଶ ସିଧୱାନୀ, ଫରହାନ୍ ଅଖତର (ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ) ଏବଂ ଅମିତ ଚନ୍ଦ୍ର (ଟ୍ରିଗର ହାପି ଷ୍ଟୁଡିଓ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନଭେମ୍ବର ୨୧, ୨୦୨୫ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
