ETV Bharat / entertainment

ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍-୨୦୨୬, ଓଡ଼ିଆ ସମେତ 10 ଭାଷାର 20ଟି ସିନେମା ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ

ସିନେମା ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୁନ ୨୫ ରୁ ୨୮ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍-୨୦୨୬' । 10ଟି ଭାଷାର 20ଟି ସିନେମା ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ।

BHUBANESWAR FILM FESTIVAL
BHUBANESWAR FILM FESTIVAL (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 24, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଜମିବ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ । ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ନିଜ ଭାଷା ସହ ଆଉ ୧୦ ଟି ଭାଷାର ୨୦ ଟି ସିନେମା । ସକାଳ ୧୦ ଟାରୁ ରାତି ୧୦ ଯାଏଁ ହେବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା । ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୨୫ ରୁ ୨୮ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ତୃତୀୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍-୨୦୨୬' । ସିନେମା ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଇତିହାସ ବିଶ୍ଵଦରବାର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କରିବା ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ ଆମ ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉଛି । ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସହ ୧୦ ଭାଷାର ସିନେମା ଦେଖିବା ସହ ଏକାଠି ହେବେ ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ କଳାକାର ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ସର୍କଲ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ୩ ଦିନିଆ ମହୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ କନ୍ନଡ଼, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ମରାଠୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ମାଲାୟଲମ ଏବଂ ଆସାମୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ୪ ଦିନ ବ୍ୟାପି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ୪ ଟି ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ହେବ । ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚିତ୍ର ବା ବଲିଉଡ ନାମିଦାମୀ ଓ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ , ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମେକଅପ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନୂଆପିଢୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଅକୁହା ଓ ନୂଆ କଥାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟରକ୍ଳାସ ନେବେ ।

bhubaneswar film festival
bhubaneswar film festival (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ଉଦୀୟମାନ ଶୁଣେ ନିର୍ମାତା ଏହି ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସରୁ ଅନେକ କିଛି କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ । ବିଶେଷକରି ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପୁରସ୍କୃତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସେହି ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ତେ କଥା ହୋଇପାରିବେ । ଚଳିତବର୍ଷ ସଂସ୍କରଣକୁ ବିସୁସ୍ତା ସିନେମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିମଲ କୁମାର ରଏଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି କାଳଜୟୀ ସିନେମା ଦୋ ବୀଘା ଜମିନ, ସୁଜାତା ଓ ବନ୍ଦିନୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ ।ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ରେ ହଜିଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ସିନେମାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଗୌରବମୟ ସୃଷ୍ଟି 'ଲକ୍ଷ୍ମୀ', 'ମାଟିର ମଣିଷ', ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼, ଅମଡ଼ାବାଟ ସହ କିଛି ନୂତନ ପିଢ଼ି ଯେପରିକି ଲହରୀ, ବଇଦ ଓ ଲାଲ ଓଢଣୀ ଭଳି ୭ ଟି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

କେବଳ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୂତନ ସିନେ ନିର୍ମାତା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସଦନରେ ଚାରି ଦିନିଆ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଅନୀଲ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅଭିନେତା ନୀରଜ କବିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭାମାନେ ଯୋଗଦେଇ କଳାକାର, କାହାଣୀକାର ,ନିର୍ଦେଶକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ । ଏହାସହ ଖ୍ୟାତିନାମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଇୱିନ କ୍ବାଡ୍ରାସ, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଓ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନର ସମ୍ପର୍କରେ ଦିବ୍ୟ ଗଗାମ୍ଭିର୍ ନିଧି ଗମ୍ଭୀର ଓ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସାତ ଜଣ ସଫଳ ସିନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରବେଶିକା ଦେୟ ରଖାଯାଇନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜୁନ ୨୫ରୁ ୨୮ ତୃତୀୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କୃତ ଫିଲ୍ମ ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

FILM FESTIVAL
ODIA FILM INDUSTRY
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍
ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍
BHUBANESWAR FILM FESTIVAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.