ETV Bharat / education-and-career

ଲିକ୍ ହେଲା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଛି ଆଗୁଆ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ।

Utkal University
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2026 at 2:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲିକ୍ ହେଲା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଛି ଆଗୁଆ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର । ଯୁକ୍ତ ୩ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ । ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବଦିନ ଆସିଯାଉଛି ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର । ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କଲେଜରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ।

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌


ଏପଟେ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡ. ହୃଷୀକେଶ ନାୟକ । ଏନେଇ ସାଇବର ଥାନାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ସହ କୁଳପତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ତଦନ୍ତ କରିବ । ସେହିପରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଡ଼ ହୃଷୀକେଶ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।

Utkal University Question paper leak
ଲିକ୍ ହେଲା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘କୁଳପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତେବେ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ । ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।’’

ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ନିୟମ ମୁତାବକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସିଲ୍ ହୋଇ କଲେଜକୁ ଯାଏ । ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷାର ୩୦ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ । ତେବେ କୋଉଠି ରହିଲା ଭୁଲ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡ଼ ହୃଷୀକେଶ ନାୟକ ।


ଏପଟେ ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲିକ ହେବା ଫଳରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା କେବେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଲିକ କରିଥିବା ଦୋଷୀକୁ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।



ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୂଆ ନୁହେଁ । ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟିଛି । କେବଳ ଉତ୍କଳ ନୁହେଁ ଏପରିକି ଅନେକ ସରକାରୀ କଲେଜ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ହେବା ଘଟଣା ଅନେକ ସମୟରେ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ଘଟଣା, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟିର ତଦନ୍ତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ CRPFର 20 ଅତିରିକ୍ତ କମ୍ପାନୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

QUESTION PAPERLEAK
UTKAL UNIVERSITY
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର
UTKAL UNIVERSITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.