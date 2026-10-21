ETV Bharat / education-and-career
UPSC ଘୋଷଣା କଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୦୨୬ର ନିଯୁକ୍ତି ଫଳାଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ସୁପାରିସ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗର ୧୭ଟି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ; ସୁପାରିସ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି।
Published : October 21, 2026 at 3:38 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (UPSC) ବୁଧବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ର ନିଯୁକ୍ତି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
Union Public Service Commission announces Recruitment Results for the month of September, 2026 🔗https://t.co/cpo9fUbcsW ➡️For more information, read: https://t.co/iSWAS3hcKr #UPSC https://t.co/ivKi3SASPP— PIB India (@PIB_India) October 21, 2026
ଆୟୋଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ସୁପାରିସ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାବିଧି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇନାହିଁ।
ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୭ଟି ନିଯୁକ୍ତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
- ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ-ବି (ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍) ପଦବୀ
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାର (Central Forensic Science Laboratory)ରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ-ବି (ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍) ପଦବୀ ପାଇଁ ୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା, ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପାଠକ, ସୁମିତ, ଅଙ୍କିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଜୟନ୍ତ କୁମାର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ବିଶ୍ୱାସ।
- ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗ୍ରେଡ୍-I (IEDS) ପଦବୀ
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର, ଲଘୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MSME) ଅଧୀନରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ (IEDS)ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗ୍ରେଡ୍-I ପଦବୀ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଶେଷଜ୍ଞତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି।
- କେମିକାଲ୍: ୧୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଫୁଡ୍: ୧୭ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ହୋଜିଆରି: ୧୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଲେଦର ଆଣ୍ଡ ଫୁଟ୍ୱେୟାର: ୧୦ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ମେଟାଲ୍ ଫିନିସିଂ: ୨ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗ୍ରେଡ୍-II (IEDS) ପଦବୀ
ସେହିପରି, IEDS ଅଧୀନରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗ୍ରେଡ୍-II ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି।
- କେମିକାଲ୍: ୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଫୁଡ୍: ୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ହୋଜିଆରି: ୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଲେଦର ଆଣ୍ଡ ଫୁଟ୍ୱେୟାର: ୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ରାଜକୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ପାଇଁ ନବନୀତ କୃଷ୍ଣନ ଏସ୍ ଏବଂ ଉଥରା କେଙ୍କୁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି।
- ଲଦାଖରେ ଜୁଲୋଜି ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ
ଲଦାଖ ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଜୁଲୋଜି (ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ) ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଲେକ୍ଚରର୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଜୁଲୋଜି ପାଇଁ ୮ ଜଣ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପାଇଁ ୧୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି।
- କଲେଜ ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ
ପୁଣେସ୍ଥିତ କଲେଜ ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ (ଏନର୍ଜି ସିଷ୍ଟମ୍) ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ (ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ) ବିଭାଗର ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
- ଲଦାଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କନସଲଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ
ଲଦାଖର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କନସଲଟାଣ୍ଟ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସ୍ପେସାଲିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗର ଏକାଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ UPSC ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।