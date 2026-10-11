ETV Bharat / education-and-career
ସମ୍ବଲପୁର NSCB କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି, ପକ୍ଷପାତିତା ଅଭିଯୋଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲା BCJD
କ୍ୟାମ୍ପସ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଲେଜରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି । କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷପାତ କରିଥିବା BCJD ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 11, 2026 at 10:17 AM IST
ସମମ୍ବଲପୁର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁରର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ (ଏନଏସସିବି) କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । କଲେଜର ୬ ବିଭାଗର ପଦ ପାଇଁ ୪୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଭରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (BCJD) ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନାରାବାଜି କରି ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ ।
ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ BCJD ସହିତ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ ଓ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରୋହିତ ପୂଝାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନରାବାଜି କରିଥିଲେ ।
ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
BCJD ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ସୌମ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଳ କହିଛନ୍ତି, ‘BCJD ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ଭାବେ ୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଜାଣିଶୁଣି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍କ ପ୍ରତିଶତ କମ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।"
ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଭଳି କାମକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଇସାରାରେ ।
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ:
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏନଏସସିବି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ହରିପାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ । କଲେଜ କୌଣସି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତ କରିନାହିଁ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହିତ ଲିଙ୍ଗଡୋ କମିସନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ୭୫ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ଉପସ୍ଥାନ ସହିତ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ନମ୍ବର ଓ ବ୍ୟାକ୍ ପେପର ଯୋଗୁଁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷପାତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଡେଇଁଲା କଲେଜ ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ: ଦିନରେ ପୁତୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାଦା, ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ଅଭିଯୋଗ
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ବାହାରିଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ମୈଦାନରେ 6649 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର