ETV Bharat / education-and-career
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UGC NET ଇଂଲିଶ, କମର୍ସ ଏବଂ ସୋସିଓଲଜି ରି-ଟେଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋରାକାର୍ଡ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରୁ ଦେଖିପାରିବେ ଓ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନାଶନାଲ ଟେଷ୍ଚିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି ।
Published : September 18, 2026 at 1:17 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାଶନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ବା NTA ପକ୍ଷରୁ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଇଂଲିଶ, କମର୍ସ, ସୋସିଓଲଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗତ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ ଅଗଷ୍ଚ ମାସରେ ଏନଟିଏ ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟର ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । କାରଣ 2026 ଜୁନରେ UGC-NET ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ତିନି ପେପରରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।
UGC-NET ଜୁନ 2026 ଇଂରାଜୀ, କମର୍ସ ଏବଂ ସୋସିଓଲଜି ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ବାହାରି ସାରିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋରାକାର୍ଡ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରୁ ଦେଖିପାରିବେ ଓ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନାଶନାଲ ଟେଷ୍ଚିଂ ଏଜେନ୍ସି ତାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
UGC NET June 2026 Examination Results Declared for English, Commerce, and Sociology.— National Testing Agency (@NTA_Exams) September 17, 2026
Candidates can view and download their score cards through the official website.
Please check the official website for further details and updates.
🔗https://t.co/roExIJGkUd#NTA #NTAUpdate… pic.twitter.com/wTsAy5BiVA
ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କମର୍ସ ପରୀକ୍ଷା ସେହିଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 6ଟା ଯାଏ ହୋଇଥିଲା । ସୋସିଓଲଜି ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏ ହୋଇଥିଲା ।
NTA ପକ୍ଷରୁ UGC-NET ପରୀକ୍ଷା 2026 ଜୁନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ 22ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ (JRF) ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପିଏଚଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ 87ଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନାଶନାଲ ଟେଷ୍ଚିଂ ଏଜେନ୍ସି ବା NTA 2026 ଡିସେମ୍ବରରୁ 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ, ଶୈକ୍ଷିକ, ବୈଧାନିକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତାରିଖରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 14ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଞ୍ଜିିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜେଇଇ-ମେନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ 2027 ଜାନୁଆରୀ 22ରୁ 24 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 28ରୁ 30 ରହିଛି । ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖକୁ ବଫର ତାରିଖ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜେଇଇ ମେନ, ସିୟୁଇଟି ପିଜି, ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୟସୂଚୀ ଜାରି କଲା NTA
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020, ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ସୂତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର