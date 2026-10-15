ETV Bharat / education-and-career
ଆଜି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ
କେଲଜ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିବ ।
Published : October 15, 2026 at 7:46 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । 8 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଭୋଟ୍ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟର କେଲଜ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଲେଜ ଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି (16 ଅକ୍ଟୋବର) ସକାଳ 11 ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
କ୍ୟାମ୍ପସ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ 347 କଲେଜ ଓ 13 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠାତ ହେଉଛି । ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ 6 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (AVBP), ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NSUI) ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (BCJD) ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୀମୁଖି ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛୁ ।
ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ନଜର:
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଲିଙ୍ଗଡୋ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେପରି ନିର୍ଭୟରେ ନିଜ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହିଂସା ଓ ଉତ୍ତେଜନା ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି । କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ।
ଗତକାଲି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ‘WHY I STAND FOR’ ମିଟିଂରେ ବିସିଜେଡି-ଏବିଭିପି ଛାତ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ବାଣୀ ବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ BCJD ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ।