ETV Bharat / education-and-career
ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି; ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କଲେ ଡି.ଏ.ଭି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଦାବିରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ । ଶୈଳବାଳା କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଶମିତ । ନିମାପଡ଼ା କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ।
Published : October 10, 2026 at 7:57 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର/କଟକ/ନିମାପଡ଼ା: ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେଇ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଡି.ଏ.ଭି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ନାମାଙ୍କନ ଦିବସରେ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ । ସେପଟେ ନିମାପଡ଼ା କଲେଜରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ବ ନାକଚ ହେବା କାରଣରୁ ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ସେହିପରି କଟକସ୍ଥିତ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ନେଇ ପୁଣି ସ୍ୱର ଉଠିଛି । ଟିଟିଲାଗଡ ଡିଏଭି କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଦାବି କରିବା ସହ କଲେଜ ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ନେଇ କଲେଜରେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ତାରିଖ ଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରି ନାହାନ୍ତି ।
ଛାତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି "ଟିଟିଲାଗଡକୁ ଜିଲ୍ଲା କରାଯାଉ । ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ । ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରୁଛୁ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ପୁରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ ।"
ସେପଟେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସହ ଆମ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ସମୟ ଥିଲା । ମାତ୍ର କେହି ନାମାଙ୍କନ ଭରି ନାହାନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ।"
ଟିଟିଲାଗଡ ଡି.ଏ.ଭି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୯୮୪ ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି । କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ବିଭିନ୍ନ 8ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଥିଲା । ହେଲେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଶୈଳବାଳା କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଶମିତ
କଟକସ୍ଥିତ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଛି । ଏବିଭିପି ସମର୍ଥିତ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ବାତିଲକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏବିଭିପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୁଦାୟ ୪୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ୨୬ ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୯ ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଅବୈଧ ହୋଇ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପାଇଁ ଦିଆ ଯାଇ ଥିବା ମୋଟ ୯ ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟରୁ ୭ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ନାକଚ ହୋଇଛି ।
ଏବିଭିପିର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜବରଦସ୍ତ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ଗେଟ ବାହାରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ତେବେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସଫଳ ଆଲୋଚନା ପରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗେଟ୍ରୁ ତାଲା ଖୋଲିବା ସହ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ କଲେଜ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି , "ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନାକଚ କରାଯାଇଛି । ନାକଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ନିମାପଡ଼ା କଲେଜରେ ଉତ୍ତେଜନା:
ନିମାପଡ଼ା କଲେଜରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ବ ନାକଚ ହେବା କାରଣରୁ ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଶେଷ କରି ସଭାପତି, ଉପସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ପାଇଁ BCJD ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନାକଚ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିମାପଡା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦୋଳବେଦୀ ଛକ ନିକଟରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ପିପିଲି - କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡି ଅଟକି ରହିଥିଲା ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ୧୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସମେତ କିଛି ପଦବୀରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାରୁ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିଜେପି : ବିଜେଡି
ତୁଳସୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ, BCJD କହିଲା 'ବିଜେପି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର/କଟକ/ନିମାପଡ଼ା