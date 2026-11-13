ETV Bharat / education-and-career
୧୦ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ, ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମକିଲା ଓଡ଼ିଶା
ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ସବୁଜିକରଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 13, 2026 at 9:43 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଓ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରସ୍କାର (Swachh Vidyalaya Puraskar) SHVR 2025-26ରେ ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପରିମଳ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ।
୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର:
ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ସବୁଜକରଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ । ପୁରସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ସ୍ବଚ୍ଛ ଏବଂ ହରିତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଟିଂ (SHVR) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ଏଥିସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ପରିଦର୍ଶନ (Educational Exposure Visit)ର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ICAR ପରିସରରେ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । NCERT ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, UNICEF ଓ NICର ସହଯୋଗରେ ଏହି ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଓ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା (TA/DA) ଭାରତ ସରକାର ବହନ କରିବେ ।
ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଥରିଟି (OSEPA) ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା:
ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ହେଲା
- ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖଇରବଣୀ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ୯୬.୮୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର ସହ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।
- ନୟାଗଡ଼ର ହାଟିଆଶିଳା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୯୬.୭୦ ପ୍ରତିଶତ,
- ଜଗତସିଂହପୁରର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ୯୫.୫୦ ପ୍ରତିଶତ
- କେନ୍ଦୁଝରର ଫୁଲକମାଣୀ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ୯୫.୨୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଛି
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିନାପାଣି ୟୁପିଏସ୍
- ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ
- ସୋନପୁରର ସାଗରପାଲି ଜିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ
- ଗଜପତିର କୋଇନପୁରସ୍ଥିତ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ
- ବିଏମ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଇମେରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ
- ରବନାଜୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସୁରଭି-୨୦୨୬; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାର ମହାକୁମ୍ଭ, ୮୦୭ ସ୍କୁଲରେ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍
ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ କରଞ୍ଜିଆ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର