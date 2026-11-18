ETV Bharat / education-and-career
'ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ୧୦ ବର୍ଷର ଡ୍ରପଆଉଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ'- ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଆଜି "ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରେରଣା" ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟନ୍ବୟନ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
Published : November 18, 2026 at 11:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କହୁଛି ଏବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆଵଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ମାନସିକତା ଜରୁରୀ । ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ୭ ବର୍ଷ ସମୟ ରହିଛି ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ବିଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ତଳର ଡ୍ରପଆଉଟ ଡାଟା ବାହାର କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଆଜି "ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରେରଣା" ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟନ୍ବୟନ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l
ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ୧୦ ବର୍ଷର ଡ୍ରପଆଉଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ
ବିଗତ ୧୦ ବର୍ଷର ଡ୍ରପଆଉଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ l ଏହାର ତାଲିକା ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ ହେବ l ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଯିବ l ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l
ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ l ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କହୁଛି ଏବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆଵଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ମାନସିକତା ଜରୁରୀ । ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ୭ବର୍ଷ ସମୟ ରହିଛି ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ବିଗତ ୧୦ବର୍ଷ ତଳର ଡ୍ରପଆଉଟ ଡାଟା ବାହାର କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମତେଇବା ପାଇଁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଶାଳା ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରକରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଭାବବିନିମୟ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ। NEP ରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ଗତବର୍ଷ ଠାରୁ ଏବର୍ଷ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ୯୯% ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ସ୍କିଲ ବେସଡ଼ କରିକୁଲମ ଅଧୀନରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ଏହାଛଡା ସ୍ତୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅଫ ପଲିସି, ଇନୋଭେସନ, incubation ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ଡ୍ରପଆଉଟ ହାର କମିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗାଡ଼ିରେ ବେଆଇନ କଳା କାଚ; ରାଜଧାନୀରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର