ETV Bharat / education-and-career
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ରମାଦେବୀରେ BCJD, ଉତ୍କଳରେ ABVP, ରାତି ଅଧରେ ଆସିଲା ରେଜଲ୍ଟ
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାତି ୨ଟାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାତି ୩ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଫଳାଫଳ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 16, 2026 at 7:05 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଜମିଥିଲା ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଟକ୍କର । କିଏ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ, କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମତ, ତାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଉତ୍କଣ୍ଠା । ଶେଷରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାତି ୨ଟାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାତି ୩ଟାରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ABVP ବାଜିମାତ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ BCJD ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି । ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଥିବା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ବିଜୟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ।
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଭାପତି ପଦରେ ABVPପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିରାମ ମିଶ୍ର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ହାତେଇଛନ୍ତି ଆୟୁଷି ପ୍ରଧାନ । ଉଭୟଙ୍କ ବିଜୟ ସହ ଉତ୍କଳ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଏବିଭିପି ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଛି ।
ସେପଟେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଭାପତି ପଦରେ BCJDର ସୋନାଲି ବେହେରା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ବିଜୟ ସହ ରମାଦେବୀରେ ବିସିଜେଡି ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଛି ।
ସୋନାଲି-ପ୍ରତୀକ୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର:
ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ BCJDର ସୋନାଲି ବେହେରା ଓ ABVPର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦାଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା । ଭୋଟ୍ ଗଣତି ବେଳେ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ରହିଥିଲା ଉତ୍କଣ୍ଠା । ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦାଶ ମହାପାତ୍ର ୪୫୦ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସୋନାଲି ବେହେରା ୧୦୬୯ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋନାଲି ୬୧୯ ଭୋଟ୍ରେ ଆଗରେ ଥିଲେ ।
ପ୍ରଚାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଶେଷରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ପରେ କେଉଁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପରାଜୟର ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାହୋଲ କିଛି ଥିଲା ଅଲଗା । ନା ଗଣତି ହେଉଥିଲା ନା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା । ଶେଷରେ ବିସିଜେଡି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ମେୟର ସହିତ କର୍ପୋରେଟର ଆଦି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟେର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ରାତି ୩ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଫଳାଫଳ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ; ABVP ଏବଂ BCJD ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲା କେଉଁଠି ?
ସାବାସ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ! 'ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପାଠଶାଳା'ରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଦେଖାଇଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର, ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ଆସି ବାଛିଲେ ନେତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର