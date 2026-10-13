ETV Bharat / education-and-career
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ସରୁଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ; ୩୪୬ କଲେଜ ଓ ୧୩ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ, ମଇଦାନରେ ୬୮୯୧ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬-୨୭, ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ବିଜେବି କଲେଜରେ ୫୫ ଓ ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ୫୯ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 13, 2026 at 7:25 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସ୍ଥିତି ଉଷ୍ଣ ରହିଛି । ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କସରତ ଚାଲିଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡୋର୍-ଟୁ-ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି । କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଚାର ସରିବ । ତେବେ ଗତକାଲି (12 ଅକ୍ଟୋବର) ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 30 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 359ଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାମାଙ୍କନ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 346ଟି କଲେଜ ଓ 13ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ମୋଟ 6891 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାମାଙ୍କନ ତଥ୍ୟ:
- ମୋଟ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି: 8785
- କଲେଜରେ ନାମାଙ୍କନ: 8334
- ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ: 451
- ମୋଟ ବାତିଲ ନାମାଙ୍କନ ସଂଖ୍ୟା: 1216 .
- କଲେଜ ଗୁଡିକରେ ବାତିଲ ସଂଖ୍ୟା: 1161
- ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ବାତିଲ ସଂଖ୍ୟା: 55
- ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା: 7569
- ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି: 443
- ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ: 6891 ପ୍ରାର୍ଥୀ
- କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ: 6533 ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ: 358 ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଅର୍ଥାତ 8785 ଜଣ ନାମାଙ୍କନ କରିଥିବାବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ 6891 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି ।
|କଲେଜ ନାମ
|ପ୍ରାର୍ଥୀ
|ରାଜଧାନୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ
|40
|ଡି.ଆର୍. ନୟାପଲ୍ଲୀ କଲେଜ
|17
|କମଳା ନେହେରୁ ମହିଳା କଲେଜ
|18
|ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ
|10
|ଏକାମ୍ର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ
|5
|ବିଜେବି କଲେଜ
|55
|ମହର୍ଷି କଲେଜ
|59
ତେବେ ଏକାମ୍ର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ 30ଟି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 24ଟି ନାକଚ ହେବା ଓ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ମହର୍ଷି ମହିଳା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଓ ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ନିର୍ବାଚନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 35ଟି ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ନାକଚ ଓ 5ଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ 28 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 42ଟି ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନାକଚ ଓ 12ଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ 29 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 14 ଅକ୍ଟୋବରରେ "ମୁଁ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଛି (Why I Stand For)" ବୈଠକ ହେବ । 15 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିବ, ତା'ପରେ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ. 16 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସକାଳ 11 ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରବେଶ ସମୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା
ଖଡ଼ିଆଳ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ: କଲେଜ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର