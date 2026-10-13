ETV Bharat / education-and-career

ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ସରୁଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ; ୩୪୬ କଲେଜ ଓ ୧୩ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ, ମଇଦାନରେ ୬୮୯୧ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬-୨୭, ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ବିଜେବି କଲେଜରେ ୫୫ ଓ ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ୫୯ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

Student Union Elections
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2026 at 7:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସ୍ଥିତି ଉଷ୍ଣ ରହିଛି । ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କସରତ ଚାଲିଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡୋର୍-ଟୁ-ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି । କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଚାର ସରିବ । ତେବେ ଗତକାଲି (12 ଅକ୍ଟୋବର) ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 30 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 359ଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାମାଙ୍କନ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 346ଟି କଲେଜ ଓ 13ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ମୋଟ 6891 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାମାଙ୍କନ ତଥ୍ୟ:

  • ମୋଟ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି: 8785
  • କଲେଜରେ ନାମାଙ୍କନ: 8334
  • ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ: 451
  • ମୋଟ ବାତିଲ ନାମାଙ୍କନ ସଂଖ୍ୟା: 1216 .
  • କଲେଜ ଗୁଡିକରେ ବାତିଲ ସଂଖ୍ୟା: 1161
  • ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ବାତିଲ ସଂଖ୍ୟା: 55
  • ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା: 7569
  • ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି: 443
  • ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ: 6891 ପ୍ରାର୍ଥୀ
  • କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ: 6533 ପ୍ରାର୍ଥୀ
  • ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ: 358 ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଅର୍ଥାତ 8785 ଜଣ ନାମାଙ୍କନ କରିଥିବାବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ 6891 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି ।

Student Union Elections
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ (ETV Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ କଲେଜରେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ:ସେହିପରି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେବି କଲେଜରେ 55 ଜଣ ଓ ମହର୍ଷି କଲେଜରେ 59 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବିଜେବି କଲେଜରେ 63ଟି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ନାକଚ ହୋଇଛି ଏବଂ 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମହର୍ଷି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ 62ଟି ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ନାକଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନାହାନ୍ତି । ଏଠାରେ 59 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
କଲେଜ ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ରାଜଧାନୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ40
ଡି.ଆର୍. ନୟାପଲ୍ଲୀ କଲେଜ17
କମଳା ନେହେରୁ ମହିଳା କଲେଜ18
ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ 10
ଏକାମ୍ର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ5
ବିଜେବି କଲେଜ55
ମହର୍ଷି କଲେଜ 59

ତେବେ ଏକାମ୍ର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ 30ଟି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 24ଟି ନାକଚ ହେବା ଓ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ମହର୍ଷି ମହିଳା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଓ ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ନିର୍ବାଚନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ।

Student Union Elections
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ (ETV Bharat)

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 35ଟି ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ନାକଚ ଓ 5ଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ 28 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 42ଟି ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନାକଚ ଓ 12ଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ 29 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।


ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 14 ଅକ୍ଟୋବରରେ "ମୁଁ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଛି (Why I Stand For)" ବୈଠକ ହେବ । 15 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିବ, ତା'ପରେ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ. 16 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସକାଳ 11 ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରବେଶ ସମୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା

ଖଡ଼ିଆଳ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ: କଲେଜ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା

କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ; ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଢୋଲ ବାଜାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

COLLEGE ELECTION CAMPAIGN
COLLEGE POLLS NOMINATION LIST
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ
କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ନାମାଙ୍କନ ତଥ୍ୟ
STUDENT UNION ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.