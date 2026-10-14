ETV Bharat / education-and-career
କଳାହାଣ୍ଡିର ୪ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ୍; ସରଗରମ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲଖଣ୍ଡି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।4ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : October 14, 2026 at 1:03 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ସରଗରମ ରହିଛି । କିଛି କଲେଜରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲଖଣ୍ଡି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି 4ଟି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ବୋର୍ଡ଼ାସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଜୈନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ନର୍ଲାସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କେସିଙ୍ଗା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଜୟପ୍ରକାଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ହୋଇଛି ।
ବେଲଖଣ୍ଡି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତ:
ସେପଟେ ବେଲଖଣ୍ଡି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୟନ ବା ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଗତ ୯ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରିଖରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ଦାବିରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଯିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ ।
ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ନର୍ଲା ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟିକା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସହ ନାରାବାଜି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏନେଇ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ:
ସେପଟେ 8 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣିଥରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭବାନୀପାଟଣାର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମୋହାଲ ସରଗରମ ରହିଛି । ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ଏବିଭିପି, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଓ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ (NSUI)ର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ନିଜ ନିଜ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ସମର୍ଥନ ମାଗୁଛନ୍ତି ।
NSUI ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
NSUI ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିପ୍ସା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ପାର୍କିଂ କ୍ୟାମ୍ପସର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି । ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବାବେଳେ ଆମର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପଛରେ ରହିଯାଉଛି । ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ । ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାହାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ୍ ।"
BCJD ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
ସେପଟେ BCJD ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅର୍ପିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବୁ । ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛୁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।"
AVBP ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
AVBP ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆରିୟା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ୱାନ୍-ଟୁ-ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ । ସେମାନେ ଆମର ଇସ୍ତାହାର ଏବଂ ଭିଜନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଖୁସି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଯେପରି ନିୟମ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥାଏ, ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସଠିକ୍ ଓ ଦକ୍ଷ ନେତା ବାଛିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଏହି କଲେଜ୍ ନିର୍ବାଚନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ BCJDର ଇସ୍ତାହାର; ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ସରୁଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ; ୩୪୬ କଲେଜ ଓ ୧୩ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ, ମଇଦାନରେ ୬୮୯୧ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି