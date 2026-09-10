ETV Bharat / education-and-career

ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ-ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ

5 ବର୍ଷିଆ ବିଏ-ଏଲଏଲବି ଓ ବିବିଏ-ଏଲଏଲବି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅବଧି ଏହାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଓ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପକାଉଛି ।

Supreme Court
Supreme Court (ETV Bharat)
author img

By Sumit Saxena

Published : September 10, 2026 at 2:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରବିଛି । ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ । ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ସୁୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ । ଆଇନ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅବଧିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଗଠନ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ, ଜଷ୍ଟିସ ଭି.ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ଖଣ୍ତପୀଠ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥାର ଯୁଗ । ତେଣୁ ଆଇନ ଶିିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ ।'

ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ତେଣୁ ସରକାର ଏ ଯେତ୍ରରେ କିଛି କରିବା ଦରକାର' ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ।

ଆଇନଜୀଜୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ନିଉ ଏଡୁକେଶନ ପଲିସି-2020ରେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 4 ବର୍ଷିୟା ସ୍ନାତକ କୋର୍ସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଆବେଦନରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଥିଲା, ବାର କାଉନସିଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଲଏଲବି (LLB) ଓ ଏଲଏଲଏମରେ (LLM) ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଲାବସ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଅବଧିକୁ ନେଇ ଏ ଯାଏ କୌଣସି ସମୀକ୍ଷା କରିନାହିଁ ।

ଯାଚିକାରେ ଯୁକ୍ତି କରା ଯାଇଥିଲା ଯେ, 5 ବର୍ଷିଆ ବିଏ-ଏଲଏଲବି ଓ ବିବିଏ-ଏଲଏଲବି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅବଧି ଏହାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଓ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପକାଉଛି ।

ଏଲଏଲବି ଏବଂ ଏଲଏଲଏମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସିଲାବସ ଏବଂ ଅବଧିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି, ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ କିମ୍ବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁୁ ଆବେଦନକାରୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା DGP ଚୟନ ମାମଲା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କରୁର ଦଳାଚକଟାରେ ପୀଡିତ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ; ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ

TAGGED:

SURYA KANT JOYMALYA BAGCHI V MOHANA
CJI LLB LLM BBA LLB
BAR COUNCIL OF INDIA
ଆଇନ  ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
EXPERT BODY ON LEGAL EDUCATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.