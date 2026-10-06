ETV Bharat / education-and-career
ଅକ୍ଟୋବର ୭ରେ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବେ ୩୦ ମିନିଟର ଭିଡିଓ; ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ
ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ CwSNଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 6, 2026 at 5:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିଶୁ (Children with Special Needs-CwSN)ଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ସମାବେଶୀ ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୭ରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ୩୦ ମିନିଟର ଏକ ସଚେତନତା ଓ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଥରିଟି (OSEPA) ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ CwSNଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବ । ଦେଶର ୧୨ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
PRASHAST ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ:-
ଅକ୍ଟୋବର ୭ରୁ PRASHAST ପୋର୍ଟାଲରେ ଏହି ଭିଡିଓ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଲଗଇନ୍ କରି ପୋର୍ଟାଲର Video Tutorial Option ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ । କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍କୁଲ ମଡ୍ୟୁଲ୍ଟି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହାର ତଥ୍ୟ ଜାତୀୟ, ରାଜ୍ୟ ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ଲଗଇନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଲିଙ୍କରେ ( https://prashast.education.gov.in/) କ୍ଲିକ କରି ଉକ୍ତ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ।
ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ:-
PRASHAST ସ୍କ୍ରିନିଂ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ଭାବେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି CwSN ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସମାବେଶୀ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ସ୍କୁଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ, ସମ୍ମାନଜନକ ଓ ସମାବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ।
କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ:-
OSEPA ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ ଡ୍ରାଇଭର, କ୍ଲରିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, କୁକ୍-କମ୍-ହେଲ୍ପର, ୱାର୍ଡେନ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଦେଖିବେ । ତେବେ ସ୍କୁଲର ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ବ୍ୟାହତ ନହେବ, ସେହିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ଟି ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।