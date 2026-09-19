ETV Bharat / education-and-career
ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍; ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଷକରେ 12 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ଆଶାୟୀ
ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ମତରେ ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ତୁଳନାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 19, 2026 at 8:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛି । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଘୁରି ବୁଲୁଛି । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟକୁ ରୋକିବାରେ କାହିଁକି ବିଫଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । କାରଣ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ, ଆଉ କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ? ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ରହୁଛି ତୃଟି ? କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ର ଏହି ଧାରା ?
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଓ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଏବିଭିପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବାରୁ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ୱଜିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଶାୟୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଭଳି ଘଟଣା ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଛାତ୍ରୀ ଆୟୁଷୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । କେଉଁ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିଛି । ଯଦି ଆମେ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିବେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ମାନସିକତାରେ ଥିବେ । ସରକାର ଓ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରରମେଶ୍ୱର ବଳ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟ ଲିକ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି ବା ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହେଇଗଲେ ସେ ସବୁକିଛି ଘୋଡାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ନା ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ନା କେହି ଧରାପଡୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହେବାର କାରଣ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚାରିକାନ୍ଥ ବାହାରକୁ ଯିବା କେବେ ସମ୍ଭାବ ନୁହେଁ । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହେବା କେବଳ ଉତ୍କଳ ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କଠୋର ହୁଅନ୍ତୁ । ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ନଖେଳି କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିବ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କେବେ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ-
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଦ୍ଵିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍
ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଜି ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ
ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡିକାଲ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ
ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ 2025 ମସିହାରେ ଏଏନଏମ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ସନ୍ଧେହ କରି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିଦିଆ ଯାଇଥିଲା
ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ 2025 ମସିହା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ
2025 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବି.ଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ
ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ
ବିଏସଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟ୍ରିକ୍ୟୁଲେସନ ସାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି
ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା । କେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯିବା କାରଣରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରୁନି, ଆଉ କେଉଁଠି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା ।
କେଉଁ ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠନ ବା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି-
ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ସରକାର ନେଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଏଥିରେ କିଛି ଆଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରୀରୁ ବିଦା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଥାନାରେ ଅବିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏମକେସିଜିରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଇଂଟରନାଲ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏପରିକି ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡ଼ ହୃଷିକେଶ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକକୁ ନେଇ କେଉଁଠୁ ଲିକ ହେଲା, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କିଏ କରିଛି କେବେ କରିଛି ସେ କିଏ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛୁ । ଆମେ କହୁନୁ ଲିକ ହୋଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ । ଜାଣିଶୁଣି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ।
ଏପଟେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଜଲିଲ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଘଟଣା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ । ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ, ସେହି ତୁଳନାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଭଳି ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏତେ ପୁରାତନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱର ବିଷୟ । ତା’ଠାରୁ ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଭଳି ଘଟଣା ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି । ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ସରକାର ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଲିକ୍ ହେଲା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଶହୀଦ ନଗର ଥାନାରେ ମାମଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର