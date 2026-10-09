ETV Bharat / education-and-career
ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରି ପାରିଲେନି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ! ରେଭେନ୍ସା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 9, 2026 at 7:46 PM IST
କଟକ: "ଆମକୁ କିଛି ଦିଶୁ ନାହିଁ ସତ... ମାତ୍ର କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ? ଆମେ ବି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବୁ । ଜାଣି ଶୁଣି ଆମକୁ ରେଭେନ୍ସା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ 12 ଟା 50ରେ ଆସିଲୁ, ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଆମକୁ ଛାଡିଲେନି । ଏପରିକି ସିପିଜିସି ଧର୍ମବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ବି ଆମକୁ ନିରାଶ କରିଲେ, " ଏମିତି କହି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏପରିକି ରେଭେନ୍ସା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ବ୍ୟବହାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ।
ଆଜି ପାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଆଜି ପାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ ଥିବାବେଳେ ଉଠୁଥିଲା ପଡୁଥିଲା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ । କଟକର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ସକାଳୁ ହିଁ ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ବାହାରି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ବୁଲିବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ବେଶ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ:
ଏବିଭିପି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମର୍ଥନରେ ପାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ କଡା ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।
ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆ ଯାଉଛି, ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ ? କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣି ଶୁଣି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି । ~ ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହରା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ର
ସେହିପରି ବୈଶାଳୀ ନାୟକ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦେଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି, ଆମକୁ କଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲୁ । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରି ଛାଡି ନଥିଲେ । ଆମର ଦୋଷ କଣ ! ଦୁଇ ମିନିଟ ବିଳମ୍ବ କହି ଆମକୁ ନାମାଙ୍କନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।" ତେବେ ଏନେଇ ରେଭେନ୍ଶା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ପାରିନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ