ETV Bharat / education-and-career
ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବିତ କରିଲେ ୪ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା
୬୦୦ରୁ ୬୦୦ ନମ୍ବର ରଖି ଚମକିଲେ କଟକର ଅଭିଜିତ । ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଲେ ପୁରୀର ସୁପ୍ରୀତି ।
Published : November 22, 2026 at 10:27 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ୪ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା । ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫୨ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୬ରେ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହି ୪ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆୟୋଜିତ ପଞ୍ଚମ କୌଶଳ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳତା ପୁଣିଥରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ।
ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଏମାନେ ଦେଶର ୫୨ ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ୪ ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ,
- ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ କଟକର ଅଭିଜିତ ଦାସ,
- ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପୁରୀର ସୁପ୍ରୀତି ମହାପାତ୍ର
- ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସମିଦା ବେଗମ୍ ଓ ସଚିନ କୁମାର
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଭିଜିତ ଦାସ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସୁପ୍ରୀତି:
ଏହି ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି କଟକ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇର ଅଭିଜିତ ଦାସ । କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ୱେଲ୍ଡର୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ସେ ୬୦୦ରୁ ୬୦୦ ନମ୍ବର ରଖି ପୂର୍ବ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପୁରୀ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇର ସୁପ୍ରୀତି ମହାପାତ୍ର ମେକାନିକ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ୧୨୦୦ରୁ ୧୧୯୪ ନମ୍ବର ରଖି ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ:
ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସମିଦା ବେଗମ୍ ଓ ସଚିନ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ସମିଦା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ସଚିନ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛନ୍ତି ।
ପଞ୍ଚମ କୌଶଳ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ସରକାରୀ ITIର ଛାତ୍ର ଅଭିଜିତ ଦାସ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବାପା ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ ଓ ମା ଜୟନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କଟକ ସରକାରୀ ITIର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟିଆଇର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ୪ ଜଣ ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଇଟିଆଇଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଓ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୦ଟି ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଆଇଟିଆଇ ଭାବେ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି । ୨୫ଟି ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଆଧାରିତ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ।
ଏହା ସହ ସରକାରୀ- ଘରୋଇ ସହଭାଗିତାରେ ଆଉ ୨୨ଟି ଆଇଟିଆଇକୁ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ସହ ୧୩ଟି ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇରେ ଏଆଇ ଲ୍ୟାବ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଝିଅ ଦେଶରେ ଟପ୍ପର; ITI ମେକାନିକ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ ଟ୍ରେଡ ଶୀର୍ଷରେ ସୁପ୍ରୀତି, 21ରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର