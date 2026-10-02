ETV Bharat / education-and-career
NEP 2020: ନବମ-ଦଶମ ପାଇଁ ନୂଆ ବହି, ବଦଳିବ ପାଠପଢ଼ା ଢାଞ୍ଚା
ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କମିଟି ବୈଠକ ଶେଷ । ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାରରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ନୂଆ ବହି ଛପାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 2, 2026 at 1:46 PM IST
କଟକ: ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବା NEP 2020 ଅନୁସାରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏନେଇ ଚାଲିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କମିଟି ବୈଠକରେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଗବେଷକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ NCERT ଗାଇଡଲାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜସ୍ୱ ବହି ତିଆରି ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥର NCERTରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଚ୍ଚମାନର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି । ଏହାସହିତ ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯିଏ କି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି NCERTର ପ୍ରମୁଖ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ବିନୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ:
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଓ ଗବେଷକମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । କିପରି ହେବ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କଣ କଣ ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ କିପରି ସହଜ ଓ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ ? ସେନେଇ ହୋଇଥିଲା ମାନସ ମନ୍ଥନ ।
ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:
"ଓଡ଼ିଶାରେ NCERTର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦାହରଣ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ସାରା ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମାନ ମାନର ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ । ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ 'କୌଶଳ ବୋଧ' ସିରିଜ୍ର ବହି ଆଣି ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଛି । ଏହାସହିତ ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି NCERT ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ବିନୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ହେବ ? ସେନେଇ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସମୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ । ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କମିଟିର କହିବା ମୁତାବକ ଯେ, ଏଥର ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଇଂରେଜୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ରଚନାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କେବଳ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ।
ଏପରି କହିଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି...
ସେହିପରି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗତ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ୩ଟି ଭାଷା ସହ ପରୀକ୍ଷା ନମ୍ବର ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାରରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବହି ଛପାଯିବା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ: ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚାଲୁଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ