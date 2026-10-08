ETV Bharat / education-and-career

ବ୍ୟାସନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାକ୍‌ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା: ଫୁଟିଲା ବୋମା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚିରିଲେ ବ୍ୟାନର୍‌

ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଭୟଭୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା ଓ ଅଜିତ ସିଂ

PRE ELECTION VIOLATION JAJPUR
ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାକ୍‌ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 8, 2026 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର/କଳାହାଣ୍ଡି: ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି ପ୍ରାକ୍‌ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା । ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଭୋର୍‌ ସମୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଛାତ୍ର ନିବାସ, କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ବୋମାମାଡ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

କଲେଜ ଭିତରେ ଫୁଟିଲା ବୋମା:

PRE ELECTION VIOLATION JAJPUR
ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଭୋର 3.20 ମିନିଟ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସପାଲଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ହଠାତ ବୋମା ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା l ଏହା ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଥିଲା l ଏହାପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୟଭୀତ ହେଇ ସାଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଡାକି ଥିଲେ l ଏଥିସହିତ କିଛି ସମୟରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଛାତ୍ର ନିବାସ ଆଗରେ 3 ରୁ 4ଟି ବୋମା ଫୁଟିଥିଲା l ଏହି ଖବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁତନ୍ତ ଯାଜପୁର ରୋଡ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ l

PRE ELECTION VIOLATION JAJPUR
ପ୍ରାକ୍‌ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା (ETV Bharat Odisha)

ଅଫୁଟା ବୋମା ଜବତ, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:

ସୂଚନା ପାଇ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଫୁଟା ବୋମା ଗୁଡିକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ l ଏଥିସହିତ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ବୋମା ଗୁଡିକ ନଡ଼ିଆ ବାଣ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି l ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପାତ୍ର ଦାଖଲ ରହିଛି l ଏହାପୂର୍ବରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୟଭିତ ଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l

ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 3.20 ସମୟରେ ହଠାତ୍‌ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା । ଘର ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି । ଗତକାଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆଜି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ବୈଠକ ଅଛି ଆଲୋଚନା ହେବ ’

PRE ELECTION VIOLATION JAJPUR
ପ୍ରାକ୍‌ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ହିତେଶ କୁମାର କୁଣ୍ଡୁ କହିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ବୋମା ଫୁଟିଲା । ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିଲୁ । ପୋଲିସ ଆସି ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କିଏ ବୋମାମାଡ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିନୁ ।’

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଉତ୍ତେଜନା:

ନାମାଙ୍କନର ପୂର୍ବରୁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସହରର କଲେଜ ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ଏବିଭିପି)ର ବ୍ୟାନର ଚିରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାକୁ ଏବିଭିପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବିଭିପିର ବ୍ୟାନର ଚିରାଯାଇଥିଲା । ପୁଣି କଲେଜ ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାନର ଚିରାଯିବାକୁ ନେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

Pre Election Violation
ଚିରିଦେଲେ AVBPର ବ୍ୟାନର (ETV Bharat Odisha)

ଚିରିଦେଲେ AVBPର ବ୍ୟାନର...

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏବିଭିପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆରିୟା ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ କଲେଜ ଛକରେ ଏବିଭିପିର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇଥିଲୁ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଫଟୋ ନଥିଲା, କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । କେବଳ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ମା’ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା । ବ୍ୟାନର ଚିରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।’

Pre Election Violation
ଚିରିଦେଲେ AVBPର ବ୍ୟାନର (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟଜଣେ ଏବିଭିପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓମକାର ଦଣ୍ଡସେନା କହିଛନ୍ତି, ‘କାହା ସାହସରେ ଏମାନେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ? ଯଦି ସେହି ଲୋକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ ଆମେ ଏଠାରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ, ଯିଏ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଫାଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ।’

Pre Election Violation
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ; ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୧୩ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ, ହିଂସା ଏଡାଇବାକୁ ସଜାଗ ପୋଲିସ

ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ରାତି ପାହିଲେ କଲେଜର ବିଜ୍ଞପ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

VYASANAGAR AUTONOMOUS COLLEGE
ODISHA STUDENT UNION ELECTION 2026
ପ୍ରାକ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା
ବ୍ୟାସନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋମାମାଡ
PRE ELECTION VIOLATION JAJPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.