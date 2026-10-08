ETV Bharat / education-and-career
ବ୍ୟାସନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା: ଫୁଟିଲା ବୋମା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚିରିଲେ ବ୍ୟାନର୍
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଭୟଭୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା ଓ ଅଜିତ ସିଂ
Published : October 8, 2026 at 11:49 AM IST
ଯାଜପୁର/କଳାହାଣ୍ଡି: ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା । ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଭୋର୍ ସମୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଛାତ୍ର ନିବାସ, କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ବୋମାମାଡ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
କଲେଜ ଭିତରେ ଫୁଟିଲା ବୋମା:
ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଭୋର 3.20 ମିନିଟ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସପାଲଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ହଠାତ ବୋମା ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା l ଏହା ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଥିଲା l ଏହାପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୟଭୀତ ହେଇ ସାଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଡାକି ଥିଲେ l ଏଥିସହିତ କିଛି ସମୟରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଛାତ୍ର ନିବାସ ଆଗରେ 3 ରୁ 4ଟି ବୋମା ଫୁଟିଥିଲା l ଏହି ଖବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁତନ୍ତ ଯାଜପୁର ରୋଡ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ l
ଅଫୁଟା ବୋମା ଜବତ, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:
ସୂଚନା ପାଇ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଫୁଟା ବୋମା ଗୁଡିକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ l ଏଥିସହିତ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ବୋମା ଗୁଡିକ ନଡ଼ିଆ ବାଣ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି l ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପାତ୍ର ଦାଖଲ ରହିଛି l ଏହାପୂର୍ବରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୟଭିତ ଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l
ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 3.20 ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା । ଘର ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି । ଗତକାଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆଜି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ବୈଠକ ଅଛି ଆଲୋଚନା ହେବ ’
ସେହିପରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ହିତେଶ କୁମାର କୁଣ୍ଡୁ କହିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ବୋମା ଫୁଟିଲା । ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିଲୁ । ପୋଲିସ ଆସି ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କିଏ ବୋମାମାଡ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିନୁ ।’
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଉତ୍ତେଜନା:
ନାମାଙ୍କନର ପୂର୍ବରୁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସହରର କଲେଜ ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ଏବିଭିପି)ର ବ୍ୟାନର ଚିରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାକୁ ଏବିଭିପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବିଭିପିର ବ୍ୟାନର ଚିରାଯାଇଥିଲା । ପୁଣି କଲେଜ ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାନର ଚିରାଯିବାକୁ ନେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଚିରିଦେଲେ AVBPର ବ୍ୟାନର...
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏବିଭିପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆରିୟା ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ କଲେଜ ଛକରେ ଏବିଭିପିର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇଥିଲୁ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଫଟୋ ନଥିଲା, କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । କେବଳ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ମା’ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା । ବ୍ୟାନର ଚିରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।’
ଅନ୍ୟଜଣେ ଏବିଭିପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓମକାର ଦଣ୍ଡସେନା କହିଛନ୍ତି, ‘କାହା ସାହସରେ ଏମାନେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ? ଯଦି ସେହି ଲୋକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ ଆମେ ଏଠାରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ, ଯିଏ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଫାଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ; ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୧୩ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ, ହିଂସା ଏଡାଇବାକୁ ସଜାଗ ପୋଲିସ
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ରାତି ପାହିଲେ କଲେଜର ବିଜ୍ଞପ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି