ETV Bharat / education-and-career
26ଟି ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ହେବ ସୁଦୃଢ, ଚାଷ ଉପରେ ପିଲା କରିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ
ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓସେପା ଓ OUAT ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା । 6 ପ୍ରକାର ଚାଷ ଉପରେ ପିଲାମାନେ କରିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 12, 2026 at 10:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଓସେପା (Odisha School Education Programme Authority OSEPA) ଏବଂ OUAT ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି । ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ ୨୬ଟି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଡୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ OUAT ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।
ଡୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ-
ଓଡ଼ିଶାର ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୨୬ଟି ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 'ଡୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଏସସି ଏସଟି ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ସ୍କିମ୍) ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓସେପାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଙ୍ଗୀତା ବେହେରା ଏବଂ OUAT ଏକ୍ସଟେନସନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅପେକ୍ଷା ବାହାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ-
ଓସେପାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଙ୍ଗୀତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷା ବାହାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, OSEPA ଏବଂ OUATର ଏହି ସହଭାଗିତା କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ ଓୟୁଏଟି-
OUAT ଏକ୍ସଟେନସନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ OUAT ଏବଂ ଏହାର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଯୋଜନା ଦ୍ଵାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଣ ଲାଭ ପାଇବେ-
ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ OUATର ପରୀକ୍ଷାଗାର, କୃଷି ଫାର୍ମ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ । ଏହି ଅନୁଭୂତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ବୁଝିବାରେ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖିଥିବା ଦକ୍ଷତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବିଶେଷ କରି ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂରଚିତ ବ୍ୟାବହାରିକ ତାଲିମ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ-
ବିଶେଷ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ୍ୟତା ଢାଞ୍ଚା (NSQF) ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଜଗାର, ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।
୬ଟି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ବିଷୟରେ ଦିଆଯିବ ତାଲିମ-
ବିଶେଷ କର ୨୬ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୬ଟି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା.....
1) ଆମ୍ବ ଚାଷ
2) ବାଇଗଣ/ବିଲାତି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ
3) ଧାନ ଚାଷ
4) ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
5) ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ
6) ସାଇଟ୍ରସ୍ ଜାତୀୟ ଫଳ ଚାଷ
ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ସମ୍ଭାବନା, ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।