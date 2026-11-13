ETV Bharat / education-and-career
ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା: ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ
ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଛୁଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଉଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 13, 2026 at 4:36 PM IST
PLUS TWO CHSE EXAM, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଆସନ୍ତା 2027 ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) । ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଅଧିକ ଛୁଟି ପଡ଼େ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ହୋଇପାରେ ପରୀକ୍ଷା । ଏନେଇ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା । ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ଓ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ CHSE ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ।
ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଛୁଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଉଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ପରୀକ୍ଷାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନେଇ CHSE ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା ।
ଏପଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ରୋକିବା ସହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏଥର ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କଡ଼ା ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାର ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି CHSE । ଗତବର୍ଷ ୧୩୫୭ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୁକ୍ତଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଥର ଆଉ ୬୦ଟି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେବ । ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୪୧୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଅଧିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ ।
ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ସଂଗ୍ରହ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହବ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯିବ । ଗତବର୍ଷ ୨୧୧ଟି ହବ୍ରେ AI କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଏହି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା CHSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ୬୦ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆଉ ୩ଟି ନୂଆ ହବ୍ ଖୋଲାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- +୨ ପରୀକ୍ଷା: ବଢ଼ିଲା ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅବଧି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର