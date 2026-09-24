ETV Bharat / education-and-career

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ CHSEର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ରେଗୁଲାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌

ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଫାଇନରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌ କରାଯିବ । ନଭେମ୍ବର ୨୬ ଫାଇନ୍‌ ସହ ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌ର ଶେଷ ତାରିଖ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Plus II exams regular form fill up begins on October 26 CHSE announced
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ CHSEର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ରେଗୁଲାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା CHSE । ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 26 ରୁ ନଭେମ୍ବର 11 ଭିତରେ ଫର୍ମ ଭରିବେ । ଏକ୍ସରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 1 ରୁ 9 ତାରିଖ ଭିତରେ ଫର୍ମ ଭରିବେ । ବିଳମ୍ବରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କଲେ ଫାଇନ ଦେଇ ଭରିବେ।

2027 ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭୋକେସନାଲ୍‌ ବିଭାଗ ସମେତ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କୋର୍ସର ନିୟମିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌ ଏବଂ Ex-Regular ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌ ପାଇଁ ସମୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି CHSE ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ରେଗୁଲାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌

ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିୟମିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଫାଇନରେ କରାଯିବ । ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ସହ ନଭେମ୍ବର ୧୭ରୁ ୧୯ ତାରିଖ ଏବଂ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ସହ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌ କରାଯିବ । ତେବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌ ଫି ଦାଖଲ ପାଇଁ ବିନା ଫାଇନରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିଛି । ସେହିପରି ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ସହ ନଭେମ୍ବର ୧୮ ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ଏବଂ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ସହ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫି ଦାଖଲ କରିହେବ । ତେବେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌ ତାଲିକା SBI Collect ଓ ଇ-ରିସିପ୍ଟ ଆଦି ନଭେମ୍ବର ୩୦ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

Ex-Regularଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ

Ex-Regular ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଫାଇନରେ କରାଯିବ । ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ସହ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ରୁ ୧୯ ତାରିଖ ଏବଂ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ସହ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌ କରାଯାଇପାରିବ । ଫର୍ମ ଫି’ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଯଥାକ୍ରମେ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରୁ ୧୫ ତାରିଖ, ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୬ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିଛି ।

କିଏ ହୋଇପାରିବେ Ex-Regular ?

CHSEର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, 2024 କିମ୍ବା ତା’ ପୂର୍ବରୁ CHSEରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍‌ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ Ex-Regular ଭାବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌ କରିପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌ କରିନଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ Ex-Regular ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ତେବେ ମାଲ୍‌ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍‌ କାରଣରୁ ଫଳାଫଳ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଛି ।

କେତେ ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା ଫି’ ?

2027 ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୂଳ ଫର୍ମ ଫି’ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ରହଛି । ଏହା ସହ Migration Certificate ପାଇଁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ Pass Certificate ପାଇଁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ମିଶି ମୋଟ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପେପର ପାଇଁ Project Work/Evaluation ଫି’ ୪୦ ଟଙ୍କା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପେପର ୪୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର Internal Examination/Evaluation/Updation ପାଇଁ ପ୍ରତି ପେପର ୪୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । Biology ପେପର୍‌ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍‌ ଫି’ ୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାର କାରଣ, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍‌ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିଛି । ତେବେ ସେହିପରି ଭାବରେ ନୂଆ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ୫୦ ଟଙ୍କା Centre Charge ଆଦାୟ କରାଯିବ । Centre Change ପାଇଁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଫି’ ରହିଛି ।

ତେବେ CHSE ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ନଭେମ୍ବର ୨୬ ହେଉଛି ୬୦୦ ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବ ଫାଇନ୍‌ ସହ ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌ଅପ୍‌ର ଶେଷ ତାରିଖ । ଏହାପରେ ଆଉ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ । ଶେଷ ତାରିଖ ରବିବାର କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନ ପଡ଼ିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସିଏଚଏସଇର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ BSE-CHSE ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଏକକ ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳିତ କରିବ ଦଶମ-ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା

TAGGED:

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ
PLUS II FORM FILL UP
ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ
CHSE FILL UP DATE ANNOUNCEMENT
CHSE ANNOUNCEMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.