ETV Bharat / education-and-career
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ CHSEର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ରେଗୁଲାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍
ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଫାଇନରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ । ନଭେମ୍ବର ୨୬ ଫାଇନ୍ ସହ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ଶେଷ ତାରିଖ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 24, 2026 at 7:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା CHSE । ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 26 ରୁ ନଭେମ୍ବର 11 ଭିତରେ ଫର୍ମ ଭରିବେ । ଏକ୍ସରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 1 ରୁ 9 ତାରିଖ ଭିତରେ ଫର୍ମ ଭରିବେ । ବିଳମ୍ବରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କଲେ ଫାଇନ ଦେଇ ଭରିବେ।
2027 ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭୋକେସନାଲ୍ ବିଭାଗ ସମେତ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କୋର୍ସର ନିୟମିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଏବଂ Ex-Regular ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ସମୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି CHSE ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ରେଗୁଲାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍
ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିୟମିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଫାଇନରେ କରାଯିବ । ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ସହ ନଭେମ୍ବର ୧୭ରୁ ୧୯ ତାରିଖ ଏବଂ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ସହ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ । ତେବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଫି ଦାଖଲ ପାଇଁ ବିନା ଫାଇନରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିଛି । ସେହିପରି ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ସହ ନଭେମ୍ବର ୧୮ ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ଏବଂ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ସହ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫି ଦାଖଲ କରିହେବ । ତେବେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ତାଲିକା SBI Collect ଓ ଇ-ରିସିପ୍ଟ ଆଦି ନଭେମ୍ବର ୩୦ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
Ex-Regularଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ
Ex-Regular ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଫାଇନରେ କରାଯିବ । ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ସହ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ରୁ ୧୯ ତାରିଖ ଏବଂ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ସହ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଫର୍ମ ଫି’ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଯଥାକ୍ରମେ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରୁ ୧୫ ତାରିଖ, ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୬ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିଛି ।
କିଏ ହୋଇପାରିବେ Ex-Regular ?
CHSEର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, 2024 କିମ୍ବା ତା’ ପୂର୍ବରୁ CHSEରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ Ex-Regular ଭାବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ Ex-Regular ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ତେବେ ମାଲ୍ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କାରଣରୁ ଫଳାଫଳ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଛି ।
କେତେ ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା ଫି’ ?
2027 ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୂଳ ଫର୍ମ ଫି’ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ରହଛି । ଏହା ସହ Migration Certificate ପାଇଁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ Pass Certificate ପାଇଁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ମିଶି ମୋଟ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପେପର ପାଇଁ Project Work/Evaluation ଫି’ ୪୦ ଟଙ୍କା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପେପର ୪୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର Internal Examination/Evaluation/Updation ପାଇଁ ପ୍ରତି ପେପର ୪୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । Biology ପେପର୍ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଫି’ ୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାର କାରଣ, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିଛି । ତେବେ ସେହିପରି ଭାବରେ ନୂଆ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ୫୦ ଟଙ୍କା Centre Charge ଆଦାୟ କରାଯିବ । Centre Change ପାଇଁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଫି’ ରହିଛି ।
ତେବେ CHSE ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ନଭେମ୍ବର ୨୬ ହେଉଛି ୬୦୦ ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବ ଫାଇନ୍ ସହ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ଶେଷ ତାରିଖ । ଏହାପରେ ଆଉ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ । ଶେଷ ତାରିଖ ରବିବାର କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନ ପଡ଼ିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସିଏଚଏସଇର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ BSE-CHSE ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଏକକ ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳିତ କରିବ ଦଶମ-ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା