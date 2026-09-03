ETV Bharat / education-and-career
ଯୁକ୍ତ ୨ ନାମଲେଖା: ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ
ହଜାର ହଜାର ସିଟ୍ ଖାଲି ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 3, 2026 at 7:54 PM IST
PLUS TWO ADMISSION SECOND ROUND, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟୟର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ନାମଲେଖା ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଲକ୍ଷଧିକ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଏପଟେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଚୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଭଳି ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ସିଟ୍ ଖାଲି ଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଯୁକ୍ତ ୨ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋଟ ୬୫,୩୯୨ ଜଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪୯,୭୭୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବେଦନ କରିନଥିବା ୩୩,୩୫୦ ଜଣ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୭,୬୫୧ ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅନୁସାରେ ନଜର ପକାଇଲେ ସର୍ବାଧିକ ୨୬,୬୬୩ ଜଣ ଆର୍ଟସ୍, ୧୩,୯୨୫ ଜଣ ସାଇନ୍ସ, ୪,୫୬୯ ଜଣ କମର୍ସ, ୨,୭୭୫ ଜଣ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୧,୮୪୬ ଜଣ ଭୋକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିଭଳି ଭାବେ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ୨୫,୨୨୦ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୨୪,୫୫୨ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୬ ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଆବେଦନକାରୀ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୩୩,୯୫୫ ଜଣ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା BSE(O)ରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ୨୨,୪୩୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମ ଲେଖା ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ହେଲେ ନାମଲେଖାକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଦୃଶ୍ୟ । ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ମୋଟ 6,02,319ଟି ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 4,10,638 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ବି 1,91,681ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ରହିଛି ।
SAMSର ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଖାଲି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସ୍ପଟ ଆଡମିଶନ; ଜାଣନ୍ତୁ, ଚଏସ୍ ଲକିଂର ଶେଷ ତାରିଖ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅଗଷ୍ଟ ୭ରେ ପିଜି ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା, ୨୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ପାଠପଢ଼ା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର