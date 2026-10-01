ETV Bharat / education-and-career
ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ 'ଫୁଲବ୍ରାଇଟ୍-ନେହେରୁ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ୍ ଫେଲୋସିପ'
ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (OUAT), ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 1, 2026 at 4:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (OUAT) ଅଧୀନ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚିପିଲିମାର ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଡ. ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତି । ସେ 'ଫୁଲବ୍ରାଇଟ୍-ନେହେରୁ ପୋଷ୍ଟଡକ୍ଟରାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ ୨୦୨୬–୨୭’ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତରୁ ମନୋନୀତ ଗବେଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ. ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚୟନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ । ଆମେରିକା-ଭାରତ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (USIEF) ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ଏହି ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଁ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୀର୍ଘ ୧୮ ମାସର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଡ. ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ।
ଡ. ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗେନ୍ସଭିଲ୍ରେ ୧୨ ମାସ ଗବେଷଣା କରିବେ । ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି "ପ୍ରସାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃକଳ୍ପନା: ଭାରତ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ EAS ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସାଂସ୍ଥାନିକ ଓ ନୀତିଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣ" (Reimagining Extension: An Institutional and Policy Analysis of EAS Systems in India and the US)। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକାର କୃଷି ସଂପ୍ରସାରଣ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା ସେବା (EAS) ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତୁଳନାତ୍ମକ ସଂସ୍ଥାଗତ ଓ ନୀତିଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ ।
ଏନେଇ ଡ. ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି କଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରିବି । ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ଧରି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା । ଆଗକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଓଡିଶାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କୃଷି ହେଉଛି ? ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରିବି ।"
ସତ୍ୟବ୍ରତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା:
ଡ. ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ୨୦୧୮ରେ OUATରୁ ସ୍ନାତକ, ୨୦୨୦ରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଟ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (Shuats University)ରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ‘କୃଷି ସଂପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା’ରେ Ph.D ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । କୃଷି ସଂପ୍ରସାରଣ, ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳତା, ଜେଣ୍ଡର- ସେନ୍ସେଟିଭ୍ ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର (Gender-sensitive agriculture), ଡିଜିଟାଲ୍ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ କୃଷି ନୀତି ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ର ।
ଫେଲୋସିପ୍ ସମୟରେ ଡ. ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ମଞ୍ଚରେ OUAT ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ । ଏଥିସହ ଚାଷୀକୈନ୍ଦ୍ରିକ କୃଷି ସଂପ୍ରସାରଣ ଓ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପିଲାଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇବାର ନିଆରା ଶୈଳୀ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ପଦରାଜ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକ
କଳାପଟାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍; ଅବସର ପରେ ବି ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କଟକର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର