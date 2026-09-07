ETV Bharat / education-and-career
ବନ୍ୟା ପାଇଁ ବଦଳିଲା LEP ଉତ୍କର୍ଷ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ତାରିଖ
ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରୁ ୩୧ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ଓ ୧୦ ତାରିଖରେ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 7, 2026 at 7:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ LEP-ଉତ୍କର୍ଷ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନର ତାରିଖ ବଦଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରୁ ୩୧ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ଓ ୧୦ ତାରିଖରେ କରାଯିବ ।
ସଂଶୋଧିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଗଣିତ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ । ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୩୦ ଏବଂ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ।
କାହିଁକି ହେଉଛି ବେସ୍ଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ?
LEP-ଉତ୍କର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଜାଣିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଓଡ଼ିଆ,ଇଂରାଜୀ,ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ଏହି ୪ଟି ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଧାରଭୂତ ଚିତ୍ର ମିଳିବ ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ?
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର/ମୂଲ୍ୟାୟନ ପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ ? ତାହା ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ବିଷୟ, ଅବଧି ଓ ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦେବେ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପରୀକ୍ଷକମାନେ ଶାନ୍ତ, ସହାୟକ ଓ ବିପଦମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ । ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରପତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ମୂଲ୍ୟାୟନ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଓ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କହିପାରିବେନି ଶିକ୍ଷକ:
ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର, ସଙ୍କେତ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଦେବା କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ଯିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁମତି ନଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନୁବାଦ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ମୂଲ୍ୟାୟନ ପତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାଦ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।
ସଂଶୋଧିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
- ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬
- ଓଡ଼ିଆ - ସକାଳ ୧୦.୩୦ରୁ ୧୨.୩୦
- ଗଣିତ - ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା
- ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬
- ଇଂରାଜୀ - ସକାଳ ୧୦.୩୦ରୁ ୧୨.୩୦
- ବିଜ୍ଞାନ - ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଏନଇପିଠାରୁ କ୍ୟାରିଅର ଗାଇଡାନ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ: ଇତିହାସର ୧୨୦ ପିଜିଟି ନେବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଆଜି ଶେଷ ତାରିଖ: ଆଉ ଅବଧି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ କହିଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର