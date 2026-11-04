ETV Bharat / education-and-career
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରେ OCS ପରୀକ୍ଷା କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା, ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ OPSCକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ।
Published : November 4, 2026 at 2:26 PM IST
କଟକ: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରେ OPSC (Odisha Public Service Commission) ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ (OCS) ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ? ସେନେଇ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ OPSCଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯୋଗୁଁ ଅଚାନକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ।
ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ, ରଶ୍ମି ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ? ବିଶେଷକରି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇଥିଲା ? ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନା ଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ? କେତେ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ? ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL) ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏହାର ତଥ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ? ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ? ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ଗମନା ଗମନ ପାଇଁ ସଡ଼କ ଓ ରେଳପଥରେ ଯାତାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ? ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଗମନା ଗମନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ।
କେତେ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ?
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ କାରଣରୁ, ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ? ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ: ୨୨ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ, ଚିନ୍ତାରେ OPSC ଆଶାୟୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...'ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ'ର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା, UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ 5 କୃତକାର୍ଯ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ