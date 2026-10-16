ETV Bharat / education-and-career
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ: ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ABVP, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ପୁରୀ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ କଲେଜରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ
ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ABVP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆରିୟା ନାୟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ପୁରୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଏନ୍ସି କଲେଜରେ ବାଜି ମାରିଲା BJCD ।
Published : October 16, 2026 at 8:07 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା/ଯାଜପୁର/ଢେଙ୍କାେନାଳ/ପୁରୀ: ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP) ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (BCJD) ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ABVP ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପୁରୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାଜପୁରର ନରସିଂହ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ କଲେଜ BCJD ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ABVPର ବିଜୟ:
ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବାଜିମାତ୍ କରିଛି । ସଭାପତି, ଉପସଭାପତି ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ଏବିଭିପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସଭାପତି ପଦରେ ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆରିଆ ନାୟକ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ବିସିଜେଡିର ଅର୍ପିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁଙ୍କୁ ୫୯ଟି ଭୋଟରେ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆରିୟାଙ୍କୁ ୯୪୬ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିବାବେଳେ ଅର୍ପିତାକୁ ୮୮୭ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ।
ଏନେଇ ସଭାପତି ପଦବୀରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ABVP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆରିୟା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ବିଜୟ ଲାଭ ହୋଇଛି, ତାହା କେବଳ ମୋର ଏକାକୀ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ବିଜୟ । ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଜିତେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହାବି ଆଶା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବି ।"
ସେହିପରି ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଏବିଭିପିର ଭୋଜରାଜ ସାହୁ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦନ୍ଦୀ ବିସିଜେଡିର ଉମାକାନ୍ତ ନିଆଲକୁ ୧୧୯ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏବିଭିପିର ଓମକାର ଦଣ୍ଡସେନା ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦନ୍ଦୀ ବିସିଜେଡିର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ୮୨ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକ, ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଓ କମର୍ସ ସୋସାଇଟି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କେତେକ ପଦରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଫଳାଫଳ ତାଲିକାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି NSUI:
ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି NSUI । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଜଣାଇ ନଥିବା ବେଳେ ପୁର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ABVP ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନାରାବାଜି ଦେବା ସହ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ।
ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ:
ସଭାପତି: ଆରିୟା ନାୟକ (33.59% ଭୋଟ)
ଉପସଭାପତି: ଭୋଜରାଜ ସାହୁ (39.09% ଭୋଟ)
ସମ୍ପାଦକ: ଓଁକାର ଦଣ୍ଡସେନା (38.7% ଭୋଟ)
ସହ ସମ୍ପାଦକ: ଦିଆ ଦାସ (47.65% ଭୋଟ)
ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପକୁଳପତି ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି ।"
ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଭାପତି ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶୁତୋଷ ରାଉଳ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାକେଶ ଓଝା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ମହିଳା କଲେଜରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଉଭୟ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସଭାପତି ଭାବେ ସୁଶ୍ରୀତା ପରିଡା ଓ ସଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସାହୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । କାମାକ୍ଷାନଗର କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ବିସିଜେଡି ବାଜିମାତ୍ କରିଛି । ଏହି କଲେଜରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଭାବେ କିରଣ ନାୟକ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଧନଞ୍ଜୟ ସାହୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପରଜଙ୍ଗ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଏବିଭିପିର ସଭାପତି ଭାବେ ଶୁଭ ସମ୍ବିତ ସାହୁ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏନ୍ସି କଲେଜରେ ବାଜି ମାରିଲା BJCD:
ଯାଜପୁରର ନରସିଂହ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ BCJD ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭୋଟରେ BCJD ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି ।ବିସିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଯମ ମହାନ୍ତି ସଭାପତି ଭାବେ ବିଜୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ BCJD ଶିବିରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ବିଜୟ ପରେ ସମର୍ଥକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ପୁରୀରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ:
ପୁରୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସଭାପତି ପଦରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଉପସଭାପତି ପଦବୀରେ NSUIର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଶାଶ୍ବତ ଦଳାଇ ଏବଂ ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ଯାଜ୍ଞାସୀନି ମିଶ୍ର ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଲେଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ । ସେପଟେ ପୁରୀରେ ଥିବା ସୁରଜ ମହଲ ସାହା କଲେଜରେ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଏବିଭିପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସଭାପତି ବିଶ୍ବନାଥ ଦଳେଇ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ରମାଦେବୀରେ BCJD, ଉତ୍କଳରେ ABVP, ରାତି ଅଧରେ ଆସିଲା ରେଜଲ୍ଟ
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ; ABVP ଏବଂ BCJD ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲା କେଉଁଠି ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା/ଯାଜପୁର/ଢେଙ୍କାେନାଳ/ପୁରୀ: