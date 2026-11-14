ETV Bharat / education-and-career
ସିଙ୍ଗାପୁର ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଫିନ୍ଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଦେଖାଇବେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା
MUFG FinTech Festival ଓ Singapore FinTech Festivalରେ ହେବେ ସାମିଲ,AI ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : November 14, 2026 at 7:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନିଜ ପ୍ରତିଭା, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ରାଜ୍ୟର ୨୦ ଜଣ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ୧୬ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା MUFG FinTech Festival ଏବଂ Singapore FinTech Festivalରେ ଯୋଗଦେବେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ Global Finance and Technology Network (GFTN)ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜରୁ ମୋଟ ୨୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ୩ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ।
- କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ?
ମନୋନୀତ ୨୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୪ ଜଣ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୨ ଜଣ ଏବଂ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୫ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୨ ଜଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜରୁ ଜଣେ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜରୁ ଜଣେ, ସାଲେପୁର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜରୁ ଜଣେ, ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରୁ ଜଣେ, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ଶଶୀଭୂଷଣ ରଥ ସରକାରୀ ମହିଳା କଲେଜରୁ ୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
- AI ଓ ଫିନ୍ଟେକ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସହ ହେବେ ପରିଚିତ
ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫିନ୍ଟେକ୍, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆଧୁନିକ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏଥିସହ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜର ଛାତ୍ର ହରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ। ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AIର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଖିବା ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ AIକୁ ଯୋଡ଼ି କିପରି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ସାଲେପୁର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜର ଛାତ୍ର ରିତମ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ, ଅନୁଭୂତି ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେଟୱର୍କିଂର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଏହି ଗସ୍ତରୁ ଯାହା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏହି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଭୂତି ଓ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... 'ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତରେ ଏକ ମଜଭୁତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ' ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର