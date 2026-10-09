ETV Bharat / education-and-career
ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏଥର ଲଢେଇ ଜୋରଦାର
୮ ବର୍ଷ ପରେ କମ୍ପୁଛି କ୍ୟାମ୍ପସ । ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହ ଜଣେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : October 9, 2026 at 3:30 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା । ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଥିବାରୁ ୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆରିଆ ନାଏକ୍ ଓ ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିପ୍ସା ଦାଶ ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ପିତା ସାହୁ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଇନ୍ଦିରା ଶବର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇ ରୋଚକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଛି ।
ଆଗାମୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ । ଆଜିଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷାର ମାନ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିପାରେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥର କାହା ସପକ୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜନମତ ଯିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ...
ଏନେଇ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆରିଆ ନାଏକ୍ କହିଛନ୍ତି, ‘କେବଳ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିନାହୁଁ, ବରଂ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇସାରିଛୁ । ପିଲାମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ । ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ । ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଆସିଛୁ ।’
ଜିତିବା ପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ:
ସେହିପରି ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିପ୍ସା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛୁ, ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଯେ କଲେଜରେ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଆମେ ଜିତିବା ପରେ ଏଠାରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ସିଧାସଳଖ ସମାଧାନ କରିବୁ ।’
ଏନେଇ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅର୍ପିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠାଇବି । ମୋ ସ୍ୱରକୁ କେହି ଦବାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବି ।’
ଏନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇନ୍ଦିରା ଶବର କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି