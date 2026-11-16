ETV Bharat / education-and-career
ବଦଳିଲା ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ: ପଞ୍ଚମରେ ମୌଖିକ-ଲିଖିତ, ଏଣିକି ଅଷ୍ଟମରେ କେବଳ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା
ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ପାସ୍ ମାର୍କ ୩୦%। ଫେଲ୍ ହେଲେ ୪ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ପରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 16, 2026 at 9:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୌଖିକ ଓ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେବଳ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ୪ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ (Remedial Learning) ପରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ମାର୍ଚ୍ଚ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି।
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଏକ ମାନକ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି-୨୦୨୦ (NEP 2020), ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମ୍ୱାର୍କ-୨୦୨୩ (NCF 2023) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମ୍ୱାର୍କ-୨୦୨୫ (OCF 2025) ଆଧାରରେ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।
ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଣ୍ଟନ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ (DTE) ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ (SCERT) ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ (Learning Outcomes) ଏବଂ ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ତିଆରି କରାଯିବ।
- ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି ରହିବ ମାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋଟ ୫୦ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିରେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୦ ମାର୍କ ଏବଂ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୪୦ ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ ୫୦ ମାର୍କର କେବଳ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେବେ କଳା ଶିକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାର୍କ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।
- ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ମୂଲ୍ୟାୟନ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ-୧ (FA-1) ପାଇଁ ୨୫ ମାର୍କ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ (Teacher's Observation) ପାଇଁ ୨୫ ମାର୍କ ଏବଂ ସମ୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ-୧ (SA-1) ପାଇଁ ୫୦ ମାର୍କ ରହିବ। ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ୧୦୦ ମାର୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ-୨ (FA-2) ପାଇଁ ୨୫ ମାର୍କ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୨୫ ମାର୍କ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୫୦ ମାର୍କ ରହିବ। ଏହି ମାର୍କ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଭୟ ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ।
- ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖର ଅତିକମ୍ରେ ୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BEO)ଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।
BEO ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ କକ୍ଷରେ ରଖିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏହାପରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେଟର (CRCC)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଟିମ୍ ନୋଡାଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଏହାର ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ।
ଏହି ଟିମ୍ ହିଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋପନୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସୁରକ୍ଷିତ ହେପାଜତ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।
- ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା
ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତରଖାତାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାର ଆକଳନ କରାଯିବ।
ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏହାସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ (Progress Card) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ରହିବ।
- ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଫଳ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।
- ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ରଖିବ ନଜର
ସମଗ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ରହିବେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ୮ ଜଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବଣ୍ଟନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ଭଳି ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ଏହି କମିଟି ନଜର ରଖିବ।
- ନିୟମକୁ ସ୍ୱାଗତ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ
ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ନୂଆ ନିୟମକୁ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... 118 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣାକଲା ବୋର୍ଡ: କାରଣ କହିଲେ ସଭାପତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଲେ 'ଆମେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର