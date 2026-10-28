ETV Bharat / education-and-career
+3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୬୯.୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଉପକୃତ ହେଲେ ୧,୧୧,୬୭୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ UG ଆଜମିଶନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ଫି ଫେରସ୍ତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 28, 2026 at 8:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ନାତକ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ୧ ଲକ୍ଷ ୧୧ ହଜାର ୬୭୮ ଜଣ UG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋଟ ୬୯ କୋଟି ୨୩ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ୨୫୩ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ସ୍ନାତକ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଡମିସନ୍ ଫି’ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ୬୯.୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫି’ ଫେରସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଓ ଆଡମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫି’ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଯୋଗାଇଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ SAMS ପୋର୍ଟାଲ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି । ନାମଲେଖା ସମ୍ପର୍କିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା, ଅପଡେଟ୍ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ SAMS ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.samsodisha.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ସୁପ୍ରଭା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଏହି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆହୁରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ବଲାଇବେ ।"
ଏପଟେ ବିଜେବି କଲେଜର ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ସାଗର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ନାମଲେଖା ସମୟରେ କଲେଜର ଯେତିକି ଫି ରହିଥିଲା ସମସ୍ତ ଫି ଦେଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରିଆସିଛି ।"
ଯୁକ୍ତ ତିନି (+3) ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ସମୟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ନାମଲେଖା ଫି’ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୧. ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦୟାକରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ୨. ଯଦି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି: ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ ଫେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଫେରସ୍ତ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ SAMS Student Loginରେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦୟାକରି SAMS ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ: https://t.co/8STfugJLnQ— Suryabanshi Suraj (@suryabanshibjp) October 28, 2026
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁକ୍ତ ତିନି (+3) ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ସମୟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ନାମଲେଖା ଫି’ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି । କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ ଫେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଖାତାରେ ଫେରସ୍ତ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ SAMS Student Loginରେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟାମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
EXPLAINER: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦଳୁଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଟ୍ରେଣ୍ଡ, କଲେଜରେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସିଟ୍, କାହିଁକି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର