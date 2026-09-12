ETV Bharat / education-and-career

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଙ୍କୁ ୯.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସରକାର

SAMS ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ନାମଲେଖା ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦରେ ମୋଟ ଅର୍ଥରାଶିର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥରାଶି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Odisha Govt released more than 9 cr rupees UG admission Gyanodya Free education scheme
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଙ୍କୁ ୯.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସରକାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 8:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ନିଃଶୁକ୍ଳ ଶିକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କେଜିରୁ ପିଜି ଯାଏଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ‘ଜ୍ଞାନୋଦୟ’-ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ UG ନାମଲେଖା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ଦ୍ବିତାୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ।


ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଦ୍ବିତୀୟ କିସ୍ତି:


SAMS ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ନାମଲେଖା ଆଧାରରେ ମୋଟ ଅର୍ଥରାଶିର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାର ୯ କୋଟି ୫୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ମୋଟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ୧୪ କୋଟି ୩୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Ten percent of the total amount has been released to the educational institutions as the first installment through SAMS.
SAMS ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦରେ ମୋଟ ଅର୍ଥରାଶିର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥରାଶି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସହାୟତା ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । SAMS ମାଧ୍ୟମରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଯୋଡ଼ି ଅର୍ଥରାଶି ସିଧାସଳଖ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଥିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ମାଗଣା ପାଠ ପଢାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ମଧ୍ୟ ସର୍ବ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ମାଗଣା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଓ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁପେ କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇପାରିବେ ।

Students with the teacher
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି କେଜିରୁ ପିଜି ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ । ତତ୍ସହିତ ବିଶେଷକରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା । ଯାହାଦ୍ବାରା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢିପାରିବେ ସ୍କୁଲ ହେଉ ବା କଲେଜ କେହି ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଧାରୁ ପାଠ ନଛାଡ଼ିବେ, ସେନେଇ ସରକାର ଏହାକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

UG ଓ ୪ ବର୍ଷିଆ ITEP ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ତାରିଖ

ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ-ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ

ଇଟିିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
FREE ADMISSION
ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା
କେଜିରୁ ପିଜି ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷା
GYANODAYA SIKHYA RU SAMRUDHI YOJANA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.