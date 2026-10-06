ETV Bharat / education-and-career
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଡିଜିପି କହିଲେ 'ବାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ ରହିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେବ ସଂପନ୍ନ'
କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କଟକରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ' କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।'
Published : October 6, 2026 at 10:57 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ସମୋବାର) ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ପାଇବା ସହ ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଏହି ବୈଠକରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ସମୟ ସାରଣୀ ଉପରେ ବିବିରଣୀ ଦେବା ସହ ନିର୍ବାଚନର ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ ପିଜି କାଉନସିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ।
ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମିଟି ଓ ବ୍ୟାଲଟ୍ ବକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ବୈଠକରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ସୁପରିଚାଳନାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ ପିଜି କାଉନସିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ, ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର ଓ ବ୍ୟାଲଟ୍ ବକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନର ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ:
ଏଥିସହ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କଲେଜ ଗୁଡିକରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହିଂସାକୁ ନ ଆପଣାଇ ସୁପାରିଚାଲନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବଚନ କରିବା । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦିଗକୁ ନଜର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି ସମସ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ:
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଏସପିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ କରାଯିବ । ଏହି ବୈଠକ ଭିଡିଓ କନଫରେନସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡିକରେ ଯେପରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ ରହିବ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଏସପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ । ଅମାନିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । " ବାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ ରହିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ନିୟମାବଳୀ:
1. ୟୁଜି ଓ ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । (ପାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ, ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ)
2. ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ (ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ, ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର SAMS ID ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
3. Distance Education ବା PPP Mode ରେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। (ପାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ)
4. SAMS ମାଧ୍ୟମରେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଓ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। (ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ, ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ)
5. ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସସୀମା :
(କ) ୟୁଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ - (ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀ)- ୧୭ରୁ ୨୨ ବର୍ଷ
(ଖ) ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ - (ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀ) - ସର୍ବାଧିକ ୨୫ବର୍ଷ
6. ପାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଉପସ୍ଥାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ୭୫% ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ
7. ପାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
8. ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଜଣେ ପାର୍ଥୀ ପିଛା ସର୍ବାଧିକ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ
9. ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ୨ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଥୀ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ / ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିବେ । ଏହାପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ / ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ HIMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ।
10. ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ / ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନୋମିନେସନ୍ ତାଲିକା, ଯାଞ୍ଚପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବୈଧ ନୋମିନେସନ୍ ତାଲିକା, ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୋମିନେସନ୍ ତାଲିକା, ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପରେ ବିଜୟୀ ପାର୍ଥୀଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଦି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର HIMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ।
11. ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ସୋସିଆଲ୍ / ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାରଣ କରାଯିବ । False, Misleading, Manipulated or AI Generated Fake Content ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ।
12. କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ Procession / Public Meeting କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଲିଖିତ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ।
13. ପାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ହାତ ତିଆରି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
14. ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ।
15. ଭୋଟିଂ ସରିବା ସମୟର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ (ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ଦିବା ୨ ଘଟିକାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ଦିବା ୨ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ।
16. ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ/ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯଥା ନିର୍ବାଚନର ସ୍ଥାନ, ନିର୍ବାଚନର ନିୟମାବଳୀ ଓ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିବରଣୀ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖ ଦିନ ନିଜର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ।
17. ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ Dean (Student Welfare) କିମ୍ବା Teacher In Charge of Student affairs ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। କମିଟିରେ Dean (Student Welfare) କିମ୍ବା Teacher In Charge of Student affairs ଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ (faculty), ଜଣେ Admin (ପ୍ରଶାସକ -ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ) ଏବଂ ଶେଷ ବର୍ଷର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଓ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ରହିବେ।
18. ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣାର ୪୮ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫା କରାଯିବ।
19. ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲିଙ୍ଗଡୋ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ନିୟମାବଳୀ ଆଧାରରେ କରାଯିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବାଜିଲା ବିଗୁଲ; 8ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର, କେମିତି ଅଛି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଡ୍ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଅଶାନ୍ତ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ; ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଥାନାରେ ଏତଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ