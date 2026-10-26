ETV Bharat / education-and-career
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ନଭେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬୦ଟି ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆଉ ୩ଟି ହବ୍ ଖୋଲାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ୪.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା। ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 26, 2026 at 4:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ୪ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଗତବର୍ଷ ୧୩୫୭ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ ୬୦ଟି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ହବ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
ଗତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୨୧୧ଟି ହବ୍ରେ AI କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା CHSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬୦ଟି ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆଉ ୩ଟି ହବ୍ ଖୋଲାଯିବ।
ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ CHSE ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକୁ CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୨ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପାଚେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି ଅପ୍ଗ୍ରେଡେଡ୍ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପାଚେରୀ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ CCTV କ୍ୟାମେରା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା ରୋକିବା ଦିଗରେ CHSE ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେନେଇ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି ବୋଲି CHSE ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ପରିଷଦର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଭୂ ବିଜ୍ଞାନୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚମକିଲେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର 4 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ବଖାଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶ୍ରୁତି ଦାସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର