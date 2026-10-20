ETV Bharat / education-and-career
ରାଜ୍ୟର ୩୨ଟି ୟୁପି ସ୍କୁଲ୍ ହେବ ହାଇସ୍କୁଲ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ OSEPAର ଚିଠି
ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଉନ୍ନୀତ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । OSEPA ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 20, 2026 at 4:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୩୨ଟି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ୟୁପି ସ୍କୁଲ୍) ହାଇସ୍କୁଲ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ । ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ (OSEPA) ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ବୋର୍ଡ (PAB)ର ସୁପାରିସ ଆଧାରରେ ଏହି ଉନ୍ନତୀକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଉନ୍ନତୀକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ହେଲା:
- ହାଧଡ଼ା ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ୍ (ବଲାଙ୍ଗୀର)
- ତାଲବାହାଲ ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ (ବଲାଙ୍ଗୀର)
- ଖଜୁରେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ (ବାଲେଶ୍ୱର)
- ଜାମୁଟବାହାଲ ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ (ବରଗଡ଼)
- ଖଜରୋଜ ୟୁପି ସ୍କୁଲ (ବୌଦ୍ଧ)
- କାସୁରାବନ୍ଧା ୟୁପି ସ୍କୁଲ (ବୌଦ୍ଧ)
- ଏଙ୍ଗାରସିଂ ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ (ଗଜପତି)
- ମାଣିକପୁର ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ
- ସିଆଳିଲାଟି ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ
- କୁମୁଲୁସିଂ ୟୁପି ସ୍କୁଲ
ସେହିପରି ଭାବରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାରଙ୍ଗପୁର ସ୍କୁଲ, ଦେଓଗାଁ NUPS, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରୁବେତପଡ଼ା ପି.ୟୁ.ପି.ଏସ୍, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୋଜନାପୁର, ବେଡାଗାଓନର ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ଉପରଝାପିର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଥେମର ଅଞ୍ଚଳର ସରକାର ୟୁପିଏସ, ନକଟିକାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ପି.ୟୁ.ପି.ଏସ୍, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପାହିଲାବାର ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କାରାଖେନ୍ଦ୍ର ୟୁପି ସ୍କୁଲ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍. ଧରଗୁଡି ପ୍ରୋଜେ ୟୁପିଏସ, ବୁଡାପୁଟ ପ୍ରୋଜେ ୟୁପିଏସ, ଚିରକା ୟୁପି ସ୍କୁଲ, କୋନା ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଆଦି ରହିଛି ।
ଏହି ସବୁ ସ୍କୁଲର ହେବ ଉନ୍ନୀତ:
ସେହିପରି ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାନୁସ୍କି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତୋରଙ୍ଗା ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ତୋହାର ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ନନ୍ଦାପୁରାର ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡା ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅସୁରଚାପଲ ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଆଦି ଉନ୍ନୀତ ହେବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ୪ଟି ଟ୍ରେଡ୍ରେ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
୧୫ଟି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଦ୍ଦ କଲା NCTE
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର