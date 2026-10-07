ETV Bharat / education-and-career
୧୫ଟି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଦ୍ଦ କଲା NCTE
ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଗୁଡିକକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ କୌଣସି ନିୟାମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି NCTEର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କମିଟି ।
Published : October 7, 2026 at 10:54 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ୧୫ଟି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ‘କାରଣ ଦର୍ଶାଅ’ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (NCTE) । ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ସମେତ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଗୁଡିକକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ କୌଣସି ନିୟାମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି NCTEର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କମିଟି (ERC) ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ERCର ୪୧୦ତମ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ୧୫ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମାମଲା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଓ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । NCTEର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଉତ୍ତର, ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ତାଲିକାକୁ କମିଟି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।
ବି.ଏଡ୍. ଓ ଏମ୍.ଏଡ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି:
ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ୧୫ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ଜାରି ‘କାରଣ ଦର୍ଶାଅ’ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ERC ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ନିୟାମକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦୂର ହୋଇଛି । ଏହାସହ ବି.ଏଡ୍. ଓ ଏମ୍.ଏଡ୍. ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ଆଧାରରେ ERC ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ?
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମେଧା ଓ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ମେଧା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ ନକରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ କିମ୍ବା ସର୍ଟଲିଷ୍ଟିଂ ନକରି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାରର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବାଦ ପଡ଼ିବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଚୟନ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ 'ଫୁଲବ୍ରାଇଟ୍-ନେହେରୁ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ୍ ଫେଲୋସିପ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର