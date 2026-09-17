ETV Bharat / education-and-career
ଜେଇଇ ମେନ, ସିୟୁଇଟି ପିଜି, ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୟସୂଚୀ ଜାରି କଲା NTA
ପ୍ରଶାସନିକ, ଶୈକ୍ଷିକ, ବୈଧାନିକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତାରିଖରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ।
Published : September 17, 2026 at 5:21 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାଶନାଲ ଟେଷ୍ଚିଂ ଏଜେନ୍ସି ବା NTA ପକ୍ଷରୁ 2026 ଡିସେମ୍ବରରୁ 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏ ନେଇ ଏନଟିଏ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
2026 ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ମଧ୍ୟରେ NTA କରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ, ଶୈକ୍ଷିକ, ବୈଧାନିକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତାରିଖରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ।
National Testing Agency (NTA)— National Testing Agency (@NTA_Exams) September 16, 2026
Examination Calendar | 2026–27
The proposed schedule for NTA examinations from December 2026 to March 2027 has been released.
📅 Check the dates
📚 Plan your preparation
🔔 Stay updated with official notifications
Note: Dates are tentative and may… pic.twitter.com/fb9COqIOKC
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 14ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଞ୍ଜିିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜେଇଇ-ମେନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ 2027 ଜାନୁଆରୀ 22ରୁ 24 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 28ରୁ 30 ରହିଛି । ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖକୁ ବଫର ତାରିଖ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି UGC-NETର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 14ରୁ 19 ରହିଛି ଏବଂ ବଫର ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 20ରୁ 21 ରହିଛି । Joint CSIR UGC-NET 2026, ଡିସେମ୍ବର 20ରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କମନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଡମିସନ ଟେଷ୍ଟ ବା CMAT ପରୀକ୍ଷା 2027 ଫେବୃଆରୀ 7ରେ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
କମନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଆଡମିଶନ ଟେଷ୍ଟ ବା CUET-PG ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତାରିଖ 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ 5, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 , ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରୁ 20 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରୁ 25 ରହିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 30-31 ବଫର ଡେଟ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନାଶନାଲ ଇନିସିଏଟିଭ ଫର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିଚର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ବା NITTTର ପାର୍ଟ-1 ଏବଂ ପାର୍ଟ-2 । ଏଥିସହିତ ଆର୍ମି କ୍ୟାଡେଟ କଲେଜ ଏକ୍ଜାମ, NIFT ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇଣ୍ତିଆନ ମିଲିଟାରୀ କଲେଜ ଏଗ୍ଜାମ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମିଲିଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଏଗ୍ଜାମ, ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଏ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, NTA ନୋଟିସରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଜେଇଇ ମେନ-2027 ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ । ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା 6 ଦିନ ଧରି ହେବ ବୋଲି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ଜେଇଇ ମେନ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୋ଼ଡରେ ହେବ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, 2022ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 16 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜେଇ-ମେନ ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ 2027ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଜେଇଇ ମେନ ପରୀକ୍ଷା ଦବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ BSE-CHSE ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଏକକ ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳିତ କରିବ ଦଶମ-ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020, ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ସୂତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର