ETV Bharat / education-and-career
ଇଭି ଚାର୍ଜିଂରେ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଲା NIT ରାଉରକେଲା, ଅଭିନବ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସୁପରକ୍ୟାପାସିଟର ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ । ବିଦ୍ୟୁତ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ୍ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଚାପକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଁ NIT ରାଉରକେଲାର ଅଭିନବ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ।
Published : November 16, 2026 at 4:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନବାହନ (EV) ଚାର୍ଜିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛି NIT ରାଉରକେଲା । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିର ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ଦିଗରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗବେଷକମାନେ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଅଭିନବ ସ୍ମାର୍ଟ ପାୱାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ । ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ୍ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଚାପକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟରେ କିପରି ହ୍ରାସ କରି ହେବ ସେନେଇ NIT ରାଉରକେଲା ଏହି ଅଭିନବ ଉପାୟ ବିକଶିତ କରିଛି ।
ଗ୍ରୀଡ୍ ଉପରେ ଚାପ ଓ ସୌରଶକ୍ତି ସମସ୍ୟା:
ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ଚାହିଦା ବଢୁଛି । ଏହା ସହିତ ସବୁଠି ବେଳେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଏ । ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାପ ପଡିପାରେ । ସେହିପରି ସୌରଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପାଣିପାଗ ଓ ଦିନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜ ଓ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଟେରୀର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ NIT ରାଉରକେଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାୟ, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଅର୍ଣ୍ଣବ ଘୋଷ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡ. ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଭାରତୀ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍, ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ-ସୁପରକ୍ୟାପାସିଟର ମିଶ୍ରିତ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ମାର୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ:
ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ‘ମିକ୍ସଡ୍ ଡ୍ରୁପ୍ ଟେକ୍ନିକ୍’ । ଏହା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ । ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ଓ ଉତ୍ପାଦନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସୁପରକ୍ୟାପାସିଟର ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ । ଧୀର ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ସୁପରକ୍ୟାପାସିଟର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ । ଫଳରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।
ଏହା ସହିତ ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ Grid-to-Vehicle (G2V) ଓ Vehicle-to-Grid (V2G) ଉଭୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରିଡ୍ରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ପୁଣି ଗ୍ରିଡ୍କୁ ଫେରାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସିଷ୍ଟମର ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଗବେଷକ ଦଳ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦାରେ କୃତ୍ରିମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଟେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏକାଧିକ ଇଭି ସଂଯୋଗ ଏବଂ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ଅର୍ଣ୍ଣବ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ପେଟେଣ୍ଟର ଆବେଦନ ନମ୍ବର ୨୦୨୫୩୧୧୦୧୭୫୮ ଅଟେ । ଭାରତ ସରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ NIT ରାଉରକେଲାର ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘରୋଇ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ....
NIT ରାଉରକେଲାର ୧୦୧ଟି ପେଟେଣ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, 'ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ପେଟେଣ୍ଟ' ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଗବେଷକଙ୍କ ସଫଳତା; ବିନା ସୀସାରେ ଆଲୋକ ବାହାରିବ, ଉତ୍ତାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର