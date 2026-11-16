ETV Bharat / education-and-career

ଇଭି ଚାର୍ଜିଂରେ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଲା NIT ରାଉରକେଲା, ଅଭିନବ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ

ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସୁପରକ୍ୟାପାସିଟର ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ । ବିଦ୍ୟୁତ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ୍ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଚାପକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଁ NIT ରାଉରକେଲାର ଅଭିନବ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ।

NIT Rourkela Smart Power Management System got patent brings new revolution to EV charging sector
ଇଭି ଚାର୍ଜିଂରେ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଲା NIT ରାଉରକେଲା, ଅଭିନବ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନବାହନ (EV) ଚାର୍ଜିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛି NIT ରାଉରକେଲା । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିର ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ଦିଗରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗବେଷକମାନେ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଅଭିନବ ସ୍ମାର୍ଟ ପାୱାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ । ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ୍ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଚାପକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟରେ କିପରି ହ୍ରାସ କରି ହେବ ସେନେଇ NIT ରାଉରକେଲା ଏହି ଅଭିନବ ଉପାୟ ବିକଶିତ କରିଛି ।


ଗ୍ରୀଡ୍ ଉପରେ ଚାପ ଓ ସୌରଶକ୍ତି ସମସ୍ୟା:


ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ଚାହିଦା ବଢୁଛି । ଏହା ସହିତ ସବୁଠି ବେଳେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଏ । ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାପ ପଡିପାରେ । ସେହିପରି ସୌରଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ପାଣିପାଗ ଓ ଦିନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜ ଓ ଡିସ୍‌ଚାର୍ଜ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଟେରୀର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।

NIT Rourkela brings a new revolution in EV charging
ଇଭି ଚାର୍ଜିଂରେ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଲା NIT ରାଉରକେଲା (ETV Bharat Odisha)


ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ NIT ରାଉରକେଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାୟ, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଅର୍ଣ୍ଣବ ଘୋଷ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡ. ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଭାରତୀ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍, ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ-ସୁପରକ୍ୟାପାସିଟର ମିଶ୍ରିତ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଛି ।

ସ୍ମାର୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ:


ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ‘ମିକ୍ସଡ୍ ଡ୍ରୁପ୍ ଟେକ୍ନିକ୍’ । ଏହା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ । ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ଓ ଉତ୍ପାଦନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସୁପରକ୍ୟାପାସିଟର ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ । ଧୀର ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ସୁପରକ୍ୟାପାସିଟର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ । ଫଳରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।


ଏହା ସହିତ ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ Grid-to-Vehicle (G2V) ଓ Vehicle-to-Grid (V2G) ଉଭୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରିଡ୍‌ରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୁ ପୁଣି ଗ୍ରିଡ୍‌କୁ ଫେରାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସିଷ୍ଟମର ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ।


ଗବେଷକ ଦଳ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦାରେ କୃତ୍ରିମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଟେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏକାଧିକ ଇଭି ସଂଯୋଗ ଏବଂ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ଅର୍ଣ୍ଣବ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହି ପେଟେଣ୍ଟର ଆବେଦନ ନମ୍ବର ୨୦୨୫୩୧୧୦୧୭୫୮ ଅଟେ । ଭାରତ ସରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ NIT ରାଉରକେଲାର ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘରୋଇ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ....

NIT ରାଉରକେଲାର ୧୦୧ଟି ପେଟେଣ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, 'ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ପେଟେଣ୍ଟ' ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଏନ୍‌ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଗବେଷକଙ୍କ ସଫଳତା; ବିନା ସୀସାରେ ଆଲୋକ ବାହାରିବ, ଉତ୍ତାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NIT ROURKELA NEW PATENT
ଇଭି ସ୍ମାର୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ
NEW INNOVATION NIT ROURKELA
SUPER CAPACITOR AND BATTERY USAGE
ଏନଆଇଟି ରାଉରକେଲା ପେଟେଣ୍ଟ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.