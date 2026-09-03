ETV Bharat / education-and-career
NIT ରାଉରକେଲାର ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପେଟେଣ୍ଟ: EV ବ୍ୟାଟେରୀର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ, ଟେନସନ୍ ଦୂର କରିବ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
ବ୍ୟାଟେରୀର ଆୟୁଷ ଓ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ହଠାତ୍ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ସମ୍ଭାଳିପାରୁଥିବା ଏକ ନୂଆ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଗବେଷକ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 3, 2026 at 10:43 PM IST
ENERGY STORAGE EV BATARY NIT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନକୁ ଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବଢ଼ୁଛି ଚାହିଦା । ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରେକ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଓ ହଠାତ୍ ଗତି ବଢ଼ାଇବା-କମାଇବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି NIT ରାଉରକେଲା । ବ୍ୟାଟେରୀର ଆୟୁଷ ଓ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ହଠାତ୍ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ସମ୍ଭାଳିପାରୁଥିବା ଏକ ନୂଆ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଗବେଷକ । ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ପେଟେଣ୍ଟ ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାଟେରୀର ଆୟୁଷ ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି NIT ରାଉରକେଲା । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡ. ମୋନାଲିସା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡ. ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ବେହେରା ଓ କରନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଟିମ୍ ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଟିମ୍ ପେଟେଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ଏହାର ପେଟେଣ୍ଟ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୬୩୧୦୦୩୩୨୮ ଏବଂ ୧୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଏହି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ସୁପର କାପାସିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଦ୍ରୁତ ଗତି ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ସମୟରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ସୁପର କାପାସିଟର ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ । ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ୍ ଚାପ କମିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ ।
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଉପକରଣ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ କନଭର୍ଟର, ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସୁପର କାପାସିଟରର ପାୱାର ଫ୍ଲୋକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଷ୍ଟମର ଜଟିଳତା କମିବା ସହ ହାର୍ଡୱେର୍ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ ।
ଏହା ସହିତ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍, ଦ୍ରୁତ ଗତି ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗତି ହ୍ରାସ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଷ୍ଟମର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷଣରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ୪୮ ଭୋଲ୍ଟର ସ୍ଥିର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ବ୍ୟାଟେରୀ କରେଣ୍ଟର ସୁଗମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡ. ମୋନାଲିସା ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଫା କରିବ AI: NIT ରାଉରକେଲା ଗବେଷକଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ, ବଞ୍ଚିବ ପାଣି ଏବଂ କମିବ 90% ଖର୍ଚ୍ଚ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର