ETV Bharat / education-and-career
ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨% ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ NIT ରାଉରକେଲାର ୨୯ ଅଧ୍ୟାପକ
ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2% ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରାଉରକେଲାର 29 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଜଣେ ଗବେଷଣା ସ୍ନାତକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 9, 2026 at 8:14 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (NIT) ରାଉରକେଲା । ଆମେରିକାର ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି (Stanford University) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଏଲସେଭିୟର (Elsevier) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2% ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ NIT ରାଉରକେଲାର 29 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ NIT ରାଉରକେଲାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ Ph.D. ଗବେଷକ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ଜନ୍ ପି. ଏ. ଆଇଓଆନିଡିସ୍ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣା ପ୍ରବନ୍ଧକୁ କେତେଥର ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି, h-index (ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଭଲ ଗବେଷଣା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି) ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପରରେ ଲେଖକ ଭାବରେ ସେମାନେ କେତେ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାପଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ରାଙ୍କିଂ କରାଯାଇଛି ।
କେଉଁ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି:
NIT ରାଉରକେଲାର ଏହି 29 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ, ମେଟାଲର୍ଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ(Metallurgical and Materials Engineering), ଗଣିତ (Mathematics), କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ୍ ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ହ୍ୟୁମାନିଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର , ସେରାମିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ (Food Process Engineering), ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଫିଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଅଧ୍ୟାପକ ରହିଛନ୍ତି ।
NIT ରାଉରକେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର କେ. ଉମାମହେଶ୍ୱର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସଫଳତା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2% ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 29ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇବା NIT ରାଉରକେଲାର ଗବେଷଣାର ଗୁଣବତ୍ତା, ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।"
ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ତାଲିକା:
ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଫେସର ସୁରଜିତ ଦାସ, ସୁଜିତ କୁମାର ଭୂତିଆ, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ସ୍ନେହାଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସନ୍ତନୁ ପାରିଆ, କୁନାଲ ପାଲ, ନାରାୟଣ ସେଠୀ, ଅଜିତ ବେହେରା, ବାଲସୁବ୍ରମଣିୟନ ପି., ଋତ୍ୱିକ ସରକାର, ମହମ୍ମଦ ଖଲିଦ ଗୁଲ୍, ଶିବଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏସ୍. ମୁରୁଗାନ, ସନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରା, ସମୀର କୁମାର ପାତ୍ର, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାୟ, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଜାଳନ୍ଧର ପ୍ରଧାନ, ଅନୁପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସୁରେଶ ପ୍ରସାଦ ସିଂହ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ବାନାର୍ଜୀ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଣିକ, ଅର୍ଣ୍ଣବ ଘୋଷ, ବିକାଶ ସାହୁ ଓ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ।
ଏହାସହ NIT ରାଉରକେଲାର Ph.D. ସ୍ନାତକ ଡ. ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପାତ୍ର, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ IIT ଗୁଆହାଟୀରେ DST-INSPIRE ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Career-long ବର୍ଗରେ NIT ରାଉରକେଲାର 19 ଜଣ ଗବେଷକ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2% ବୈଜ୍ଞାନିକ 2026 ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମୁଖ କର୍କଟ ଗବେଷଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର IISER ଓ NIT ରାଉରକେଲାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍କୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ୍
IISER ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ NIT ରାଉରକେଲାର ଗବେଷଣା: ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ର ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର