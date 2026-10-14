ETV Bharat / education-and-career
ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ସିବିଆଇ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜ ଅଜୟ ଗୁପ୍ତା ଏହାର ଏକ କପି 14ତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କାଉନସିଲକୁ କହିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଗୁରୁବାରକୁ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Published : October 14, 2026 at 2:23 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜ ଅଜୟ ଗୁପ୍ତା ଏହାର ଏକ କପି 14ତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଶ୍ରବ ବଜରଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓରଫ ରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କାଉନସିଲକୁ କହିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଗୁରୁବାରକୁ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ,ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନନ୍ଦିଦ ବାସିନ୍ଦା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରାଯଇଥିଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଭମ ଖେରନାରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି । ପେପର ଲିକ ଘଟଣାରେ ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ।
ପେପର ଲିକ ତଥା ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁଚିତ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାରରୁ ଉପୁଜୁଥିବା ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ଅନ୍ୟ 13 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ସିବିଆଇର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉପରେ ବିଚାର କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବ ଚାର୍ଜସିଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଜେନ୍ସି ମେ 13ରେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ରାଜସ୍ଥନରେ ମଙ୍ଗିଲାଲ, ଦିନେଶ ଏବଂ ବିକାଶ ବିୱାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଲିକ ପିଡିଏଫ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିଲା । ସେହିଦିନ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ୟଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଶୁଭମ ଖେରନାରଙ୍କୁ ନାସିକରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ମେ 13 ତାରିଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧନଞ୍ଜୟ ଲୋଖାଣ୍ଡି ପୁନେରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଯିଏ କି ଧରା ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନଷ୍ଚ କରିବାରୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ।
ଏହାର ଠିକ ପରଦିନ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ୱାଘମାରେ ପୁନେରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ଏଜେନ୍ସି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ସଞ୍ଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ CRPFର 20 ଅତିରିକ୍ତ କମ୍ପାନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ RCC କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଲିକ ଗିରଫ: ଶିବରାଜଙ୍କ ପରେ କାହା ପାଳି ?